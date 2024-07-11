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新聞線上》政黨的裂解與轉彎

2024/07/11 05:30

記者陳杉榮

有人戲稱，孫中山先生的「三民主義」終於在廿一世紀的台灣實踐了！「三黨不過半」的台灣政壇，剛好有中國國民黨、台灣民眾黨和民主進步黨等三個有「民」的政黨，各占一方。不論這四年是「好戲連台」還是「歹戲拖棚」，要改變生態必須透過下次大選決定，而要解開目前國會擴權的困境，台灣民眾黨的進退很關鍵。

李登輝主政後，台灣的政黨裂解與分合變成一種常態，政黨為了選票，往往投民所好，理念的堅持逐漸稀釋，媚俗與討好的比重增加，政黨分分合合，國會結盟變化多端。一九九三年新黨成立，國民黨首度裂解，外省人的參政危機感和既得利益被剝奪感，讓外省籍為主體的新黨成為批判監督國民黨的另一股勢力，新黨和民進黨「大和解」，國會合作讓國民黨很頭痛。

而為圖接棒李登輝，在國民黨內有「葉爾辛效應」的藩鎮宋楚瑜，不服氣連戰選總統，決定獨立參選，國民黨再次分裂，陳水扁漁翁得利。宋楚瑜後來創立了親民黨，國親泛藍大聯盟在扁八年執政期間，干擾施政、杯葛議案，國人記憶深刻。以「阿輝伯」之名成立的台灣團結聯盟，在國會協助扁政府，「小綠」曾發揮階段性的功能。

二○○八年馬英九這位強勢總統候選人，以其超人氣，壓制親民黨，藍營總歸隊，親民黨幾告瓦解。宋楚瑜後來多次參選總統，沒了立委團隊支援，欲振乏力，只能陪榜。陳水扁的貪腐重創綠營，台聯則隨著李登輝的淡出而式微。但物極必反，馬英九全面親中，台灣年輕人覺醒，「太陽花運動」孕育出澎湃的新生力量，時代力量應運而生，黃國昌成為時代力量的領頭人，柯文哲也搭著「太陽花運動」的順風船當選首都市長。

柯黃二人都曾獲得民進黨支持，當年他們欣然接受，並不以「小綠」為恥。可惜時代力量小廟裝不了大佛，黃國昌排他性又高，逼得林昶佐、洪慈庸等人分道揚鑣，徐永明則因涉貪禁不起檢驗，創黨人成了「終結者」。柯文哲為了總統夢，成立台灣民眾黨，黃國昌輔選黃珊珊選市長，不當「小綠」改當「小白」，如今他是民眾黨的頭號戰將，是凌駕柯文哲的聲量王。

民進黨有總統，具有穩定性。國民黨相對無趣，變不了太多花樣。民眾黨則是令人好奇，柯文哲還可以主導黨嗎？還是改由黃國昌主導？黃國昌下階段志在新北市長，和國民黨的態度曖昧以爭取支持，柯甘心黃出頭天嗎？民眾黨不分區立委有「兩年條款」，柯會堅持到底嗎？立法院已經亂了台灣半年，本會期結束後政黨互動或將出現新局，民眾黨是改變國會運作的關鍵，柯文哲自己做得了主嗎？

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