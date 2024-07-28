自由開講》以核減碳，不可行

◎林仁斌

1984年7月27開始商轉的台灣核三廠一號機於今年7月27日屆滿40年而依法停止運轉，剩下的二號機也將於明年5月17日停機，屆時台灣將成為「非核家園」的國家，這是自1985年以來台灣反核運動努力奮鬥而得的成果。然而，部分人士卻企圖以「以核減碳」大演刀下留人的戲碼，主張核電廠延役。最重要的是他們的論述完全迴避了台灣核電廠是否耐震?能否排除核災的可能性?大量的核廢料無法處理，要放哪裡?等問題。

核三廠一號機於今年7月27日屆滿40年而依法停止運轉，剩下的二號機也將於明年5月17日停機。（資料照）

目前這些核電廠問題重重。這些運轉四十年的老舊核電廠當年都未經詳實的地質調查和環境影響評估就設置，如果要繼續運轉，一定要經過詳實的檢查，了解老化情況，評估堪用性、安全性、環境影響，以及改善所需花費。

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核一、二廠所用過核燃料的貯存空間已滿，用過燃料無法退出反應器爐心，新燃料無法置入，只好在四十年期滿前就提早停止運轉；核三廠冷卻池縱使尚有15%的儲存容量，但是它們都座落在長斷層帶附近，甚至41公里長的恆春斷層就從核三廠下通過。

特別要強調的是台灣核電廠蓋在軟質岩層上，遇到地震時會有放大作用，並不符合國際最新的耐震標準。這三個廠更無法承受類似2011年日本的311福島震災的複合式災害的衝擊，台灣與日本同處地震帶，類似的核災如果發生在地狹人稠的台灣，後果不堪設想，甚至導致台灣滅亡。縱使幸運地核電廠正常運轉，面對高階、低階核廢料無法妥善處置及選址的難題，所產生的核廢料也將成為後代子孫長遠的負擔。

發展核電違反世代正義，也危害台灣的永續發展，再生能源發展與節約能源才是未來之道。台灣碳排放量僅占全球的0.6%，政府也已有具體可行的減碳方法與淨零轉型路徑，完全看不出台灣有什麼理由要「以核減碳」，甚而需要去承擔可能發生的核災。因此，在明知「地底有斷層」、「地表有核廢」的情況下，卻藉口「以核減碳」推翻《環境基本法》中「非核家園」的共識，執意使用核電而讓台灣承擔核災風險，是斷不可行的。

（作者為台灣環境保護聯盟學術委員）

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