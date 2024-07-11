社論》懲治台獨與台澎金馬

六月底，北京發布「二十二條意見」，「懲治台獨、最重判死」，國台辦撂話：不管身在何處追到底，連中國外商都感到風險驟升。（中央社）

中國軍機、軍艦、海警、無人機、「投奔自由」頻繁擾台，所謂懲治台獨，更意圖長臂管轄台灣。陸委會將赴中港澳旅遊升級為橙色燈號，乃保護國人的基本動作。但，反獨促統同路人卻急著替北京講話：賴政府在恐嚇台灣老百姓，要求賴政府在承認九二共識的基礎上，務實處理兩岸關係。而遙遠的北約，則因中國在印太地區咄咄逼人，戰略關注持續向中國轉移。

「恐共」、「舔中」兩者併發，如今所謂的九二共識，「同屬一中」早已壓過「一中各表」。道理很簡單，這是「有（共）識之士」的政治基礎。反獨促統，兩岸的同路人大張旗鼓，固然是民族主義有志一同，另外也有客觀環境提供誘因。一是，半年前大選，立委席次國民黨比民進黨多一席，加上民眾黨八席側翼，足以掣肘民進黨政府，且淋漓盡致地展演「國會獨裁」。二是，烏俄戰爭、以哈衝突牽一髮動全身，加上主要民主國家進入選季，美國十一月亦有大選變數，北京樂得天賜大好機會，以邊緣策略、灰色侵襲對付台灣、菲律賓等，令台海、南海充滿火藥味。

請繼續往下閱讀...

反獨促統同路人，只要是「我們習近平」的論調與行為，都聲稱合情合理、咎在台灣。反之，「ROC與PRC互不隸屬」，在他們聽來則屬台獨，一如北京的定義。中華民國，只要不與中華人民共和國「同屬一中」，就是寄生式的台獨，北京武嚇有理、軍演無罪。我們真的納悶，聯大二七五八號決議案，PRC取代ROC的「中國代表權」，北京的「一中原則三段論」，中華民國在國際法理的容身之地，那些人認為在哪裡？其實，反獨促統，必然嚮往中華民族的偉大復興，因為中國佔有台灣，亞太地區將納入它的勢力範圍，也更有能耐挑戰美國霸權。反獨促統同路人，「疑美」、「反美」同一個鼻孔出氣，根源於此。

另有退役少將表示，若「大進滿八十八號」事發海域，真被認定是中國的內水區，那未來對方即可合理合法地對運輸民船進行登檢。他說，該漁船被登檢扣押很可能只是開始，未來恐怕會有更多中國海警船對附近船隻登檢事件，而金門、馬祖皆有多座小離島，運補官兵們每逢休假回家皆是租用民船運送。中國海警，台灣海巡，乃此類事件的第一線，北京的意圖是騷擾、認知戰或法律戰？還是製造衝突的準備動作？金、馬海域，就在中國鼻子下，海峽中線它都不承認了，遑論金、馬海域！六月底，北京發布「二十二條意見」，「懲治台獨、最重判死」，國台辦撂話：不管身在何處追到底，連中國外商都感到風險驟升。一黨專政下，中國人民、維權律師動輒被抓，高幹隨時被整肅，何況外人？危邦不入，包括中國及其專制邦交國，國人切莫掉以輕心，萬一「被李明哲」、「被李孟居」，就後悔莫及了。

日前，國民黨金、馬立委等提案增訂「離島建設條例」，包括主張開放中國廠商參與政府在離島主辦的重大建設投資計畫，所需機具、技術及操作人力得自中國輸入，社會自是物議紛紛。金門、馬祖，向來被包括在「台澎金馬」裡面，但幾個條約、法律，都凸顯了台澎、金馬存有差異：一是，舊金山和約第二條有：「日本國放棄對台灣及澎湖的一切權利、權利名義及請求權。」二是，中美共同防禦條約第六條：所有「領土」等辭，就中華民國而言，應指台灣與澎湖。三是，台灣關係法第十五條：「台灣」一詞，地理上，就是台灣及澎湖。至於金門、馬祖，向來隸屬於福建省，並未隨清日馬關條約第二條，跟台灣、澎湖群島一起永久割讓給日本。或許，北京可以說，台澎不是美國說了算。而南海、台海、東海，以及其它的領土爭議，其它國家也可以說，不是中國說了算。

目前，ROC與PRC，互不隸屬卻有交集，主要是金、馬兩地。而一九四九以來，金、馬持續受中華民國實質管轄。當年，由於金、馬，兩蔣才有基礎宣稱「中國代表權」，而毛澤東據以高喊「解放台灣」。如今，台澎的地位未定論，也因為金、馬而複雜化。事實上，華府早曾建議兩蔣放棄金、馬。擔任民進黨主席時，施明德還提出金馬撤軍論，不過，迄今未成該黨的官方政策。時代變遷，現在北京早已否認「海峽中線」的存在與默契，金、馬之於台澎，既有主權性質之差，又有易攻難守的現實，在現狀下「剪不斷、理還亂」。北京如果不想因為金、馬擦槍走火，進而陷入不可收拾的局面，最好自我節制，不要輕舉妄動、惹是生非。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法