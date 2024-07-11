自由廣場》調查權 立法院不能越俎代庖

◎ 陳文卿

立法院通過的國會擴權法案，其中包括立法院將有調查權。藍白立委震震有詞的說，包括疫苗採購案、超思蛋案等有諸多疑點，因此要成立調查小組來調查。

依照我國的憲政體制，我們有司法機關、監察機關，都是可以追查弊案的機關，而司法機關有檢察署及調查局、監察院也設有調查處，並有配置調查員。

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很顯然的是，若要由立法院來追查弊案，除非是立法院的組織作調整，並設有調查單位的編制，否則絕對是力有未逮的，可是這樣就又疊床架屋了。

犯罪偵查是門專業的學問，各級司法人員都必須受過專業的訓練，且必須取得證照。立委們若竟然以為可以無師自通勝任這樣的工作，未免自我膨脹太過了。揭發弊案人人有責，立委們要整飭官箴使政治更清明，當然十分值得肯定，但不宜越俎代庖了。

立委們對於疑有弊端的事件，可以質詢官員及調閱相關資料，但其職權應僅止於此。若覺得其中有弊端，可移送司法機關往下偵辦，而非持續調查下去。而如果檢調機關已經調查在案的，立法院更不能插手，否則恐有干預司法之嫌。以超思蛋為例，立委可以關心詢問檢調機關的調查進度，但絕不能再成立所謂「調查小組」，去過問調查內容。

立法、司法機關的職權分界必須釐清，更不能違反憲政體制。

（作者從事環保服務業）

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