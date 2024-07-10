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自由廣場》（林保華專欄）國民黨就是自肥 民眾黨要找出路

2024/07/10 05:30

本屆立法院自從開議以來，就一直亂哄哄。因為國民黨難得取得了多數，又有民眾黨助陣，加上背後中國的撐腰，就以為天下都是他們的了。國民黨一些居心叵測的立委，籌畫了一堆議案準備推出，有哪項是福國利民的？他們打著「改革」的名目來自肥。所謂自肥，就是在「權」與「錢」兩方面來自肥。一些稍微正派的立委覺得這些對自己有利，也就順水推舟。民眾黨或明助投贊成票，或暗助離開會場棄權，形成藍白合。

這次形成主要衝突的兩個議案，一個是立法院擴權案，一個是提高罷免門檻案。這都不是新問題，為何以前他們不提？因為那時提了，有利於執政黨；如今他們在立法院與地方政府佔了多數，不但提了，而且要即時生效，那副血盆大口的貪婪嘴臉令人瞠目結舌。要給自己更大的權力，要讓自己不會被拉下來而享盡榮華富貴，這不是自肥是什麼？

如果這些都給他們輕易過關，接下來他們會給自己加薪，你能奈何？再接下來就是搞「不在籍投票」，尤其是在中國的台商、台幹當然是投給中共指定的候選人。一旦立法院擴權逐漸取代監察院與司法院後，選舉期間的舞弊就更加明目張膽，恢復當年國民黨一黨獨大時代，各種選舉弊案叢生，然後就形成變相的萬年國大。或者不必這樣繁複，只要請中共入關，中共一張國安法，就可以讓這些賣國賊坐享其成，然後再彼此爭寵開展你死我活的鬥爭，台灣永無寧日。

如今「自肥」遇到大法官釋憲與民進黨強烈抗爭，院外公民運動再度興起。於是國民黨一方面使出詭計留難十月份的部分大法官換人，欲使擴權通行無阻；一方面在立法院裡搗亂，不惜武鬥，讓立法院停擺。他們的多數暴力不但要表現在表決上，還要在肢體暴力上。看看幾個特定人物：王鴻薇來自百分百投共的新黨，徐巧芯來自「我們必須相信習近平」的馬英九，陳玉珍來自受中國強烈影響的金門。他們都要表演給主子看。

民眾黨八位不分區立委，除了黃國昌曾以時代力量的身份擠進立法院，其他都沒有立法院的經驗，理應好好學習，而非跟著有選新北市長美夢與忙著做自播主的黃國昌起哄，結果還鬧出「備位立委」進入會議室代替立委自說自話的笑話。

民眾黨若要擺脫「小藍」角色，就應拿出真正的中間面貌。柯文哲說了兩次民進黨沒人找他，可是為何他不能找民進黨？柯文哲變化太多，失去民進黨的信任，不主動一些，就會隨國民黨沉淪。如果架子放不下，黃國昌又被傅崐萁摸過頭，那就黃珊珊與吳思瑤多交流。國民黨需要民眾黨，這從罷免案的屈從民眾黨議案可見一斑，民眾黨不要隨黃國昌自貶身價。

全球面臨AI工業革命新時代，台灣政治應該為經濟發展服務，國民黨不要趁機擾亂台灣，圖謀為中共解困，如果還想在台灣生存的話。

（作者林保華是資深時事評論員）

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