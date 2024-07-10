自由廣場》（鏗鏘集）歷史的淚痕，人性的亮光

◎ 李敏勇

柯志明教授榮膺中研院院士，他父親柯旗化在白色恐怖的五○年代、六○年代，兩次被羅織預備叛亂，合計繫獄近十七年。這是台灣轉型正義未盡完成，存留在台灣人民心中的愴痛篇章。中國國民黨仍存流亡殖民性，還在阻礙台灣的民主化發展。

一段在綠島監獄外的雨中身影故事，常浮現腦海：一九七三年十月四日，柯旗化的妻子蔡阿李和母親從高雄趕到綠島監獄，要接回刑期屆滿的丈夫。但柯旗化卻被移感訓隊，獲釋無期，彷彿雷電之擊。蔡阿李堅持若未親見丈夫健在，死不離開，獄方不得已讓兩人相隔五十公尺，在雨中照面。從綠島回台東的海上航程，蔡阿李曾想投海身殉。白色恐怖受難者的歷史印記成為戒嚴體制黨國的刺青，難以抹滅。

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柯旗化一九九二年在日本出版《台灣監獄島》，過世後中文版在台灣問世，其中一段話「我本來只不過是一個對政治不感興趣的英語教師，卻被扭曲成思想犯而入獄強制勞動，⋯前後在政治犯監獄及勞動營度過十七年的歲月。⋯整個台灣島也可以說是一個大監獄。」他從對政治不感興趣到成為激烈的反黨國體制者是中國國民黨造成的。柯旗化在銀行服務的弟弟柯飛樂也因「知匪不報」受牽連繫獄兩年，後來成為金融界高層，我輩在中學時代大多購讀過柯旗化的《新英文法》，這本長銷熱賣書支撐了柯家生計。以英語學習書為中心的「第一出版社」是他們夫婦在牢�獄外共同戳力經營的，現在已成為高雄市歷史資產，是柯旗化故居，留下許多故事。在此成長，包括柯志明在內二男一女，小時被告知爸爸是去美國留學，但天真的小孩看到信上的郵戳，問說那為什麼信從台東寄出？往事連連，讓人辛酸。

柯旗化的兩男學而有成，在中研院和台大都是教研相長的社會學學者，女兒學習音樂在美國成家。柯旗化出獄後也參加「笠詩社」，出版詩集《鄉土的呼喚》，並參與《台灣文藝》，創刊《臺灣文化》。因刊載〈獄中的回憶〉、〈母親的悲願〉曾導致雜誌被查禁沒收。耿介的柯旗化並未被中國國民黨的惡政打倒，更重要的是：感心的蔡阿李持家有成。黨國體制以反共之名淤積惡行惡政，鞭笞台灣人民善良正直之心，轉型正義不全，徒留流亡殖民統治的暗影。

（作者是詩人）

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