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《社論》把持國會 從擴權到自肥

2024/07/05 05:30

立法院國民黨團原本推出修正「公職人員選舉罷免法」，增訂罷免票數要高於當選票數才通過罷免。面對外界強烈質疑，傳出藍營改變策略，下週一將改提與民眾黨立委同樣提案，增訂罷免案提議及連署須附提議人及連署人的身分證影本。對於藍白再次合作，行政院長卓榮泰已表明，現行法律就是選民和民代的契約，契約不容破壞。卓揆的話很清楚，選舉與罷免是選民與政治人物訂定的一套民主政治契約，任何更動都不該在本屆立委來實施，尤其藍白修法主張，都是增加罷免難度，等於限縮公民的權利。為此，青鳥等公民力量前天再度上街頭於立院旁集會抗議，痛斥在野立委沒收人民罷免權。

藍白聲稱「改進」罷免制度，部分民眾或不明就裡。但若以商品交易比喻，就可看出箇中問題。試想民眾到商家買東西，回家後發現不合用，決定依照該商品所附帶的退貨規定，向該商家要求退貨。結果，商家卻反悔說，這項物品的退貨條款已變更，民眾並不適用新的退貨規定。我們如遇到這類不良店家，絕不會接受。在野黨就在玩弄同樣的政治把戲。調整罷免制度，當然可以，但若為了自身的私利，增加難度避免遭到罷免成功，修法就毫無正當性，甚至還涉及違憲。民主選舉，猶如選擇政治商品。藍白現在怕賣出政治商品被退貨，想變更退貨條件而不讓退，又騙人民說是要讓退貨制度更完善。所以，要修罷免制度，在野有一點絕口不提，即不肯訂日出條款，讓新制在下一屆立委起才實施。

先前藍白多數暴力通過國會擴權法案，引發社會反彈，罷免藍委的氛圍逐漸成形。國民黨籍的基隆市長面臨「拆樑行動」，顯示人民當家意識的抬頭。多位新科藍委深怕遭到波及與鎖定，力促黨中央與黨團修法提高罷免門檻，改成罷免票數要高於當選票數才能通過罷免。藍營估算，新北某位新科藍委年初以些微票數獲勝，是最有可能成為被罷免對象，如按現制大約五萬八千多票通過罷免，但若按國民黨團目前修法版本，則要七萬八千多票才能罷免。前後兩萬票落差，難怪藍委不顧吃相難看了。而民眾黨團八席立委全為不分區，無被罷免的壓力。但基於藍白聯手默契，加上特定白委考量自身選戰布局而助藍。雖然對於罷免門檻提高，白營並未支持，但另提出讓連署「更加嚴謹」說法，要求連署須附上身分證影本。民眾提供個資，勢必降低意願。這同樣是變相增加罷免難度，藍委也樂得跟從提案，反正殊途同歸，只要擋住罷免潮即可。

二○一六年以前選罷法原規定，罷免案通過的門檻為「雙二一制」，即投票率要超過選舉人總數的二分之一、同意票也要超過有效票的二分之一，遭質疑門檻高，剝奪罷免權。二○一六年立院通過修法，罷免通過門檻改為同意票數多於不同意票數，且同意票達原選舉區選舉人總數的四分之一以上，即通過罷免案。藍委現在主張罷免票數要高於當選票數才能通過罷免，等於再增門檻，與先前放寬的修法方向相悖。何況，選舉的投票率遠高過罷免的投票率，將兩者拉到同一個母數來比較，明顯不合理。莫說當屆，即便下屆起實施也有極大爭議。至於附上身分證影本的連署方式，卻沒有相應的任何個資保護，美其名嚴謹，實際徒增民眾個資外洩，淪詐欺案犯罪工具的風險，嚴謹說詞更顯諷刺。藍白增加罷免障礙的提議，都存在爭議。

藍白作為在野政黨，批評執政的民進黨是「少數政府」，自認代表「六成民意」。若是如此，何不一起提出對行政院長的不信任案，讓總統解散國會，重新改選立法院，確立真正的最新民意。實際情況是，國民黨團僅比民進黨團多了一席立委，找了沒被罷免壓力的八席白委，把持國會，以「執政者」自居。先前通過國會擴權法案，凌駕包括總統等憲政機關之上，結果，從總統、行政院、監察院、到立院民進黨團均聲請釋憲以及暫時處分，乃至公民力量在各地發起的反制聲浪，藍白兩黨不敢面對真實民意，又師心自用想修改選罷法沒收人民的罷免權，護著自己的微弱多數。從先前的國會擴權到現在自肥修法，以所謂「改革」之名，掩護與包藏著反改革之實，就怕再無法操弄國會。其不敢面對真實民意，毀壞民主的現在進行式，人民應看清。

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