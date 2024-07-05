自由廣場》談減緩花東鐵公路土石流災害

◎ 拱祥生

颱風季還沒來，幾場對流雨就造成花蓮崇德路段鐵公路發生多處土石流災害，雖未造成人員傷亡，但面對未來幾年多場可能降雨事件，如何讓土石流災害盡量減緩？確是當務之急。

這陣子蘇花土石流可歸納為兩大型態，其一是傳統溪流型土石流，其二是山崩型土石流。第一種土石流就是崩落土石藉由現有溪流，不斷往下滾雪球，並藉由降雨事件發生土石流災害，由於各條溪流地形、地質變異及土石運搬型態不同，同一區域各條潛勢溪流不一定土石流會在同一降雨事件發生，但土石流潛勢溪流其復發性卻是屢見不鮮，上次新自強號出軌就是溪流型土石流搭配河道Ｓ型攻擊坡造成。

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本週崇德路段土石流現場平時並沒有土石流潛勢溪流存在，而是道路上邊坡大面積崩坍邊坡，因為周遭地形關係形成岩屑沖蝕溝，搭配崩塌面積大造成集水面積大，讓邊坡淺層岩屑從不飽合狀態因雨水入滲形成浸潤帶後，岩屑剪力強度大幅下降，形成崩塌型土石流。

不論那一種型態土石流，第一道防線是工程手段，目的是減緩土石流發生規模及頻度。本次土石流源頭海拔高程超過千公尺，考量人員不易到達，航空噴植是可考慮選項；輸送段治理就是以工程或植生方式減低土石流流速；下游堆積段以土砂堆積場及緩衝林帶減緩土石流動至鐵公路。

第二道防線主要為管理及監測手段，土石流中、上游雨量與下游堆積段雨量並不同，且是土石流開始流動源頭，台鐵公司或是公路局自行在中、上游加裝監視器及自動化雨量計，兼具監看及了解土石流發展潛能，做好防災及預警準備，提供人車及工作人員及時疏散。橋檯面繪製水尺、遇大雨人員至現場記錄土石上升水位面（繪製雨量–水位曲線），同步整合中、上游雨量–監視器畫面–水位面–河川土沙運移曲線。

第三道防線是接觸型監測系統搭配告警系統，也是最後一道防線，就是列車停駛或是管制人車通行。包括鋼索檢知器架設於防砂壩溢洪口或橫跨河道兩岸，當土石流流過時會扯斷鋼索因而發出警訊。同時這種事發型監測系統，雖然準確性較高，但所提供應變時間較短。重要的是，告警系統並無法防止土石流發生，反而一再警示，會有擾民及「狼來了」效應。

第二道或是第三道防線若是有人工操作或監視部分，一定要有類似飛機副駕駛風險管理概念，增加第二道人工複核機制，降低於事無補的事後懲處可能。

不論如何，在未重新調整路線前，事故路段在未來幾年都是落石及土石流高風險區，不論那道防線，都不是萬靈丹，惟做了才有機會減緩災害，相對安全回家。

（作者是台灣省土木技師公會理事、大地技師、水保技師）

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