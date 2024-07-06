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黃澎孝練「孝」話》紀念高一生冥誕

7月5日是台灣原住民鄒族烈士吾雍．雅達烏猶卡那（漢名：高一生）冥誕。 冥思：台灣，自古是中國的嗎？ 台獨，是台灣人的原罪嗎？
黃澎孝練「孝」話

黃澎孝練「孝」話

2024/07/06 16:02

◎黃澎孝

冥思：台灣，自古是中國的嗎？
台獨，是台灣人的原罪嗎？

7月5日是台灣原住民鄒族烈士吾雍．雅達烏猶卡那（漢名：高一生）冥誕。

高一生是台灣原住民鄒族的教育家、政治家、思想家、音樂家、詩人。高一生曾積極參與228抗暴，後又致力於台灣原住民族自治運動，而被扣上「叛亂」罪名判死。（取自貼文）

1908年7月5日，高一生出生於台灣日治時期的嘉義阿里山特富野部落。根據《維基百科》的簡介：

高一生是台灣原住民鄒族的教育家、政治家、思想家、音樂家、詩人。

國民黨領台後，高一生曾積極參與228抗暴，後又致力於台灣原住民族自治運動，而被扣上「叛亂」罪名，1954年4月17日，正值壯年的高一生，被中國國民黨政權於台北安坑刑場執行死刑，結束了46歲的一生。

直到2020年8月，民進黨執政下的促轉會，終於平反了高一生的白色恐佈冤案。但是，死者無法復生，家人難以言諭的苦難，更非任何金錢物質所能補償。

高一生推動原住民自治，當年舉辦吳鳳鄉中等學校讀書會，但在當局眼中如同組織叛亂的存在。（檔案管理局提供）

但是，冥思高一生的生命故事，卻留給我們三個大哉問：

●1.高一生是阿里山鄒族原住民。

早在「中國人」移入台灣之前的千百萬年，台灣原住民早已生活在這個島嶼上。中國國民黨與中國共產黨，憑什麼妄言：「台灣自古以來就是中國神聖不可分割的土地」！？

●2.原住民本來就是台灣毋庸置疑的主人。

他們主張「自治」本應該是天經地義的「天賦之權」！後來的外來政權豈有置喙反對之理！？尤其，中國妄言台灣人也是「炎黃子孫」，更是「睜眼說瞎話」‼️

●3.中國已在1895年的《馬關條約》上，簽署割讓台灣給日本，

致使全台灣的原住民與閩、客移民，成為歷史變局下的「命運共同體」。

在中國選擇拋棄台灣主權與對台灣人民的宗主權後。台灣人於1895年5月25日宣告獨立，建立「台灣民主國」，並與日軍進行為時150天的「獨立戰爭」。適足以說明，「台灣獨立」是台灣人的光榮歷史，也是中國無顏以對的政治史實。

尤其，清政府於1900年3月11日拒絕庇護逃亡福建的台灣抗日英雄簡大獅，並依清日所訂《廈門居留民取締規則》將簡大獅逮捕遣返，致令其遭台灣總督府判處死刑。顯見，中國早已視台灣人「非中國人」。

1931年4月6日，中華民國外交部在日屬台灣台北州宮前町90番地，設立「中華民國駐臺北總領事館」。更顯示：繼承大清政權的中華民國政府，也已視台灣為異邦之地。

因此，當二戰結束，日本被迫宣佈放棄台灣、澎湖諸列島後，台灣人民要求獨立自治，完全合乎常理、常情與國際公法。
換言之，將「台獨」罪名化、污名化，乃外來的中國政權為遂其侵佔台灣、臣服台灣人民的專制法律手段。

事實上，今年6月21日，中國發佈《關於依法懲治“台獨”頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》。悍然對所謂「台獨頑固分子」祭出「死刑」恫嚇，其思維邏輯與粗暴手段，實與國民黨當年以「叛亂罪」處決台獨人士如出一徹！！

換言之，高一生即便生於今日，以其「頑固」的台獨自治主張，如落入中華人民共和國之治下，高一生恐怕也是難逃死刑的悲慘命運。

嗚呼！
台灣人何辜！？
台灣獨立何罪！？

為什麼？國共兩黨竟然公開宣佈聯手「反台獨」！？


憑什麼？曾經棄台的中國，硬要台灣人「認祖歸宗」！？

高一生的生命故事，告訴我們，不論是中國國民黨或是中國共產黨，看在中國眼中，「台獨」就是台灣人特有的「原罪」。

換言之，一旦台灣再度落入中國手中，七成以上自認為是「台灣人」的我們，都將成為「台獨」原罪的嫌疑人，全將淪落中國階下，宛如待宰雞鴨任其生死予奪了⋯⋯。哀哉！！

（作者為前國大代表）

（本文經作者同意轉載其臉書2024.07.05貼文）

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