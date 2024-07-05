自由廣場》TEAM TAIWAN 從東奧正名到巴黎奧運

◎ 朱孟庠

身為「東奧正名」第一場政見的發表人暨文宣部執委，過程細節清楚，蔡前總統確實是不支持、淡化、阻擋，告訴紀政「要做的話，我們自己會做」，也拜訪李前總統希望停止「東奧正名」；最後中華奧會進入選手村要選手站出來反對，散播假消息聲稱改名就會被奧會除名，這是公投沒過的關鍵，但是誰在放任？記得我一個人載著數千份宣傳單到蘇貞場的競選之夜發放時，多麼希望能有任何一位民進黨公職人員上台者幫公投說句話。

二○一八年推動二○二○東京奧運正名運動時，「TEAM TAIWAN」是運動主標slogn，「海鯨 跳躍 新世紀」是LOGO主意象。當時期望公投若能過關，象徵台灣國家意象的「海鯨」將啟程，先在台灣各港口巡旅，最後現身東京灣，在全球注目下，展現咱台灣人的國家意象，宣示台灣人要走出去的意志，遺憾，公投未過關。紀政說：巴黎奧運再來一次。但那次已經用盡全力的本土派大團結，無力了。六年後，台灣隊「TEAM TAIWAN」該上場了。

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十一年前荷蘭藝術家霍夫曼的黃色小鴨，在高雄、雪梨、大阪……世界各港口巡旅，孩堤時在浴缸陪伴成長的小鴨，變身巨大的親善使者，游遍各國港口，勾起無數人的童年。

符號的「意象」承載著精神意涵，海鯨是最純然的台灣本土符碼，黃色小鴨能遊遍各國，海鯨當然也能，我們需要有勇氣衝出一個破口，「台灣隊」就是！至少我穿我想穿的，呼喚自己想呼喚的名字，運動員身上的Ｔ恤，先改為TAIWAN TEAM，印上海鯨符碼，慢慢從國際奧會走出一個破口。當國際民主同盟致力於「上架」台灣的時刻，七月的巴黎奧運，讓我們從稱呼自己是台灣隊開始，穿上尊嚴的「TAIWAN TEAM」。

（作者是二○二○東京奧運正名文宣部執委、李登輝基金會前副秘書長）

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