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自由廣場》東奧正名的最後一根稻草

2024/07/04 05:30

◎ 洪昱睿

貴報日前刊登《該是以台灣之名參加奧運的時候了》，筆者完全贊同從今以後，每逢奧運，我國皆應使用「台灣」之名參與這項四年一度的國際體育盛事。但對於文中所言，有些不同見解。

首先，「日本政界主動提出協助我國以台灣之名參加前次東京奧運」這點，我存有一絲疑惑。日本國會參、眾兩院跨黨派皆有為數不少的「友台派議員」，甚至也有像「日華懇談會」（為何不是「日台懇」？）這樣的友台團體經常給予台灣支持；但是國會是國會，政府是政府，真正執行國策的終究是政府，日本與中國有正式邦交，則安倍、菅、岸田等政權如何能光明正大、傾全力支持台灣參與奧運時的「正名」？

其次，該文嚴詞指出，當時執政並兼民進黨主席的蔡英文前總統對「東奧正名運動」「不但不支持，還拼命淡化，處處打壓阻擋，使得公投無法過關」。筆者認為，這實在是誤會太深了。第一、當年的公投案那麼多，每一項都深遠影響著台灣人，也許作者較關注的那案，看起來比較沒那麼獲得國內輿論高度研討，但並不代表蔡前總統不重視它，而且她身為具代表性的「辣台派」，怎會不支持，甚至淡化、打壓阻擋「東奧正名運動」？再請問，所稱「打壓阻擋」該公投案有哪些具體事證？

公投案也辦了，無法過關可能與公投法設計有關，也可能是關注該案且贊成者確實較不熱絡。要說「阻擋」的話，則一群國手一字排開，呼喊著「名字不重要，我們要參賽！」、「政治歸政治，體育歸體育！」不才是壓垮該案的最後一根稻草嗎？

（作者是語文工作者）

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