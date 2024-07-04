自由廣場》盼軍中晉任管道更透明公正

◎ 陳宏煇

貴報載，賴總統上任後核定的第二波將領異動，將在七月一日正式生效，其中最引人矚目的莫過於馬防部政戰主任將由朱蕙芳上校接任，而她也同時晉任為陸軍少將，讓國軍的女性現役將領人數達到五位，寫下國軍新紀錄。

依據「陸海空軍軍官士官服役條例」，上校軍官服現役最大年限為三十年，如果朱蕙芳未能在七月一日晉任少將，就必須和同學一樣退伍。

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事實上，前總統蔡英文總統為讓國防專業人力繼續貢獻所長、擴大志願役人員進用彈性，在二○一七時由立法院三讀通過《陸海空軍軍官士官服役條例》部分條文修正，將尉、校官的最大年限延長兩年，這原本是蔡總統照顧軍人的良善美意，但當年延長兩年役期後，原本已打報告準備退伍的一九八九年班、一九九○年班的上校，卻意外翻身而晉任少將，導致後續的年班大塞車，無法晉任者留憾而離開軍中，以政戰一九九五、一九九六畢業的年班為例，兩年班僅各有一人晉任少將，且是以海巡兵科晉任，而這兩個年班的陸海空軍官校晉任少將者，屈指可數。

期盼國軍晉任將領應更為透明與公正，除了考量年班與功績外，更應以其「未來是否有發展潛力」為導向，讓久任上校者覺得有希望，才有意願續留軍中，為國防安全續盡心力。

（作者是軍退，現為大學生輔人員）

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