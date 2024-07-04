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自由廣場》要馬兒好 又要馬兒不吃草／當能源設施成過街老鼠

2024/07/04 05:30

◎ 鍾菩提

想要AI就要設電廠！經濟部長郭智輝日前陪同行政院長卓榮泰赴立院報告，針對先前訪美時指出「各縣市都搶著要AI，但沒有人要設電廠」言論說明的回應。經長此話一出，似意有所指，概以，今年六月初晶片大廠輝達執行長黃仁勳於台北國際電腦展時表示，將持續對台灣擴大投資，希望能建立台灣總部，吸引北、中、南等九縣巿趨之若騖，無不祭出優勢爭取，其中，桃園縣長張善政更端出五大優勢表示桃園將是輝達的最佳選擇。

問題是，在這之前台灣立方等三業者計畫在桃園觀音設SRF發電廠，因空污疑慮爭議不斷，為此環境部、經濟部不約而同出擊，為這三家已被市府廢止進駐園區許可的解套，引發府會強烈不滿，不僅上演地方與中央互槓的戲碼，近日部分國民黨民代更聯合聲明，將在本（七）月包圍經濟部陳情抗議。無獨有偶，南部的高雄同樣面臨此窘境。

去年三月間，能源工程公司欲在鳳山、林園區設置儲能廠遭當地居民抗議後喊卡，不料近傳出又有業者計畫移師到大寮區設廠，消息傳開後掀起大寮區民眾群情激憤，揚言抗爭不讓有安全危機與危害生態環境的儲能廠設廠得逞。就這樣能源設施與「嫌惡設施」畫上等號，不僅成過街老鼠人人喊打，甚且類似這樣的戲碼，在全省各地不斷的上演。無怪乎，經長有感而發想要AI就要設電廠！

基本上，供電穩定是民生及產業發展的基礎，唯當能源設施被視為刺蝟的嫌惡設施，何來「乾淨能源」？又當如何穩定供電？

綠能政策的推動，首要取得人與地的和諧，關鍵則在於能源設施基地的劃設、位置的選定等，即將於二○二五年五月一日正式上路的國土功能分區，或可提供能源設施一個和諧公平的出口，期待主政者妥為因應，紓解能源設施的「緊箍咒」，共創多贏。

（作者從事自由業）

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