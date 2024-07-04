自由廣場》縣政府勿繼續沈睡 花蓮人拒絕治標不治本

◎ 林彤婕

○四○三重創東台灣，為了振興經濟，政府祭出一連串振興措施，但補助才剛開始，仍不敵幾日大雨，造成土石流路面坍方，衝擊原本就冷清的觀光。一場天災道出花蓮的哀與愁，但交通不該淪為政治議題，應妥善規劃，一條安全的交通不僅是花蓮人的需求，更是台灣人民的期望。這場戰役中，也可以看見產業升級的必要性，花蓮不需要頭痛醫頭腳痛醫腳的振興作法。

根據花蓮縣政府觀光處統計，今年五月份遊客人數統計約為廿七．四萬，相較於大地震衝擊的四月份廿八．一萬人次相比，整整下滑二．四％，明明天災已過一個月，且祭出夜市券，仍無法遏止下滑的觀光數。

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花蓮以工業、觀光產業為主要發展，但盤點近年花蓮縣政府對於觀光投入，每年舉辦花蓮夏季嘉年演唱會、鯉魚潭紅面鴨水光秀，每年換湯不換藥的形式，也讓人疑惑這到底是花蓮什麼特色？

太魯閣經歷大地震，預估至少要一年才能重振，少了太魯閣的花蓮觀光要拿什麼吸引人？政府祭出夜市券、農遊券、住宿補貼等，想振興觀光，這是一次性的補助做法，其實以花蓮交通的困境，觀光成為看天吃飯的產業，此時花蓮縣政府應該大刀闊斧認真思考想產業轉型大計，才能從根本解決問題。

觀察花蓮縣文化局Youtube頻道，創辦迄今，上傳近六百部影片，追蹤者卻不到一千五百人，多部影片的點閱甚至沒有破千；花蓮動漫培育計畫，提供創作者進行動漫藝術創作的個人工作室，扶植動漫產業人才，但官方臉書卻幾近停滯，看不到目前動向，更遑論近幾年花蓮文化產業是否帶來新氣象新進展。

位在美崙溪畔的將軍府一九三六園區今年四月正式營運，但店家多是餐廳、伴手禮業者，根本只是在古宅建築裡的美食賣場，找不出花蓮在地特色。花蓮縣政府在文創產業最大問題在於找不到花蓮自己的特色，缺乏整體規劃，連官方對外平台都沒有良好曝光。

花蓮好山好水好風光，擁有東華大學、慈濟大學，能孵育培育人才，但問題關鍵還是縣政府是否有制定出優良方針，產業轉型不只是為不穩定的觀光挹注活水，同時也是增加就業機會，提升人口拉力，改善社區老人化的關鍵，縣政府不該再繼續沉睡。

（作者是花蓮縣民）

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