自由廣場》藍白急什麼？ 「惡法亦法」VS.「惡法非法」！

◎ 秦靖

國民黨與民眾黨聯手通過了國會濫權法案，在民進黨政府提出釋憲解釋前，迫不及待行使國會調查權，要求賴清德總統到國會進行國情報告並接受立委「質詢」。對於「青鳥行動」要求「沒有討論、沒有民主」的訴求，藍白兩黨集體失憶，只會跳針說法案已生效。

「惡法亦法」VS.「惡法非法」，幾點意見供參：中小學校學生忌憚導師的身份與權力，在班會開會時無條件通過教師節繳交零用錢給老師當禮金，考試成績不佳時授權老師可以用棍子「愛惜」同學等作為，若依惡法非法，學生必須乖乖遵守，難道老師就能憑藉惡法而恣意妄為嗎？

請繼續往下閱讀...

美國民權運動期間，馬丁．路德．金認為種族隔離法律違背自然法和道德，他呼籲公民不服從這些法律，「惡法非法」。如今藍白兩黨蠻橫修了一個惡法，要政府與人民守法，你我平民能接受嗎？

「惡法亦法」的倡議者認為惡法仍是「法律」，你我平民都要接受，如此法匠造就了納粹德國時期的「紐倫堡種族法」，雖然此法明顯違背人權，但在當時的德國法律體系仍被視為有效法律。

試問，人民和執法者遵守了惡法，做出違憲、違背人權，迫害了許多人自主權的作為，這筆帳藍白兩黨要負責嗎？藍白到底急什麼，非要在釋憲結果出爐前，行使嚇唬官員和企業的調查權或上對下的質詢權？

（作者是教育工作者）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法