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《新聞線上》國會擴權的後座力

2024/07/04 05:30

立法院。（資料照）

記者陳杉榮

基隆市長謝國樑該不該被罷免？相信許多選民都還存有問號。但由公民團體「山海公民拆樑行動」發起的罷免行動，連署書為何像雪片般飛來，這要「歸功」於國民黨，國民黨立委在立法院主導強推擴權法案，宛如一部疾馳而過的失速列車，站在基隆月台邊的謝國樑，不慎被這部列車捲落於軌道上，一旦第二階段連署過關，基隆選民是要選擇救人還是放棄急救，攸關謝國樑的政治生命。

謝國樑前年底當選基隆市長，其實帶些運氣，當時選戰有著「討厭民進黨」的共同氣氛，民進黨與年輕人疏遠，完全執政的傲慢又讓中間選民厭惡，所以不但藍營在縣市長選舉中狂勝十五席，連加盟民眾黨的高虹安和陳福海也都輕取民進黨，綠營只剩五席縣市長。謝國樑當選後，理應踏實從事市政工作，可惜他不改公子哥兒性格，很快地就不為基隆市民所喜。

選前謝國樑提出免費送給基隆市就業青年五萬輛Gogoro、確診COVID-19每人發慰問金一萬元，這些政見跳票，市民罵他騙選票。他抱持老子當選由我做主的心態，許多市府到期契約，動輒要求廠商重新來談，是否另有所圖，啟人疑竇，民怨累積久了，自然會爆開。去年中焚化爐灰渣處理被檢舉圖利，已是警訊，他與台灣服飾品牌NET發生東岸商場法律糾紛，與微風集團簽訂二十年土地租金固定和變動權利金，引人側目。今年二月他指揮警方漏夜破門而入，這不單純是市府與商家的契約爭議，涉及侵權行為，終於激怒基隆人。

「山海公民拆樑行動」發動罷免連署，是年輕人不忍看到基隆市政建設因為換人執政半途而廢，在徵求市民連署的過程中遭遇不少阻力，第一階段門檻只要三○八○份，快速達成；第二階段門檻三萬○七九二份，某種程度來說算是「天文數字」，如同國民黨辯護所稱「謝國樑沒有做錯什麼」，連署非常吃力。為何在最後階段「罷樑案」會成為全國焦點？完全是國民黨一手造成，國民黨在立法院強推國會擴權，惹惱台灣人民，不僅「青鳥行動」向國民黨說不！基隆市民也站出來，用行動向國民黨說不！

國民黨的國會擴權出現強大的後座力，罷樑連署書如潮水湧來，如雪片飛來，很快地超越第二階段門檻所需的份數。國民黨主席朱立倫痛批民進黨動員支持連署，藍營稱要反擊，準備罷免民進黨籍的基隆市議長童子瑋等五位議員，這些都劃錯重點。如果沒有國會濫權擴權，罷免謝國樑能否通過第二階段門檻，還很難說，國民黨讓罷免迅速加溫，把自己的市長送上斷頭台，謝國樑真的有苦難言！

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