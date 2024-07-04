社論》三黨四年馬拉松

台灣政壇，看盡新黨、社民黨、親民黨、台聯黨、時代力量等，暴起暴落是常態。老實說，柯文哲、黃國昌、民眾黨，頂多就是中段班，遠遜於朱高正、宋楚瑜的爆發力。（資料照）

國會之亂，白助藍為虐。柯文哲掛保證：真正改變、背叛台灣人民的是民進黨！我們沒有變，變的是你們，這種句型，變色龍最愛用。這一掛有個特色：向來打擊他們的敵人，過去幫他們的友人，這一掛跟後者翻臉之後，馬上熱情擁抱前者。這種特殊人格者，敵友關係初一十五不一樣，誰跟他們交陪，誰倒楣。

這次大選，朱立倫又出奇招，令侯友宜低迷不振。藍白合甚囂塵上，搞得柯一副奇貨可居。結果，精打細算，利令智昏，馬英九死亡之握，朱、柯終究功虧一簣。選舉結果見真章，柯輸給侯七％，民眾黨區域立委全軍覆沒，僅存八名不分區。而國、民兩黨只差一席，民眾黨儼然有關鍵少數之慨。不過，半年下來，少數是真，關鍵則未必。因為，必須藍綠爭相拉攏，白營待價而沽，才有關鍵作用。如果國、民兩黨沒有競標，拍賣市場就玩不起來了。事實上，這便是今日的實況。

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目前，民眾黨尷尬之處在於，柯主席沒有主場，烤肉架越來越少，而黃總召挾一致投票之令，掌控八席不分區。按照權力邏輯，柯、黃矛盾不是現在式，也會是未來式。民眾黨有個潛規則，不分區立委兩年換人。所以，國運昌隆就那麼兩年，政治激情爭分奪秒。李明賢爆料，黃國昌上廁所時還問他：「你們國民黨有沒有可能讓（新北市長）？」時代力量，墊腳石，民眾黨，也是墊腳石嗎？柯氏也不必在意，因為他自己之於民進黨，也是過河拆橋。同類政治物種同籠，忘恩記恨的本性，演出互咬劇情，也不令人詫異。何況，台北市長大秘寶挖挖挖，好戲在後頭。

民眾黨小氣候，柯、黃以及諸多伶牙俐齒，茶壺裡的風波，內耗性大於開拓性，無關大氣候。首先，經過大選檢驗，柯是老三而非老二，仁愛路越走越長。其次，區域立委掛零，地方組織經營乏力，綠營都趕不上藍營了，遑論民眾黨之吊兒郎當。再者，國、民兩黨磁吸下，民眾黨二軍三軍居多，搭便車的總是自顧不暇。更重要的，藍綠之於白，戰略應對與其說是看現在的行情，不如說是看未來的前景。台灣政壇，看盡新黨、社民黨、親民黨、台聯黨、時代力量等，暴起暴落是常態。老實說，柯、黃、民眾黨，頂多就是中段班，遠遜於朱高正、宋楚瑜的爆發力。而藍綠板塊相當穩定，已佔絕對優勢的格局，白營的突圍機會有限。而柯、黃之術，又不是朝加分方向，這種情況下，藍綠自是在戰略上藐視白營。

此所以，不管八個工具人西瓜倚哪邊，在藍綠眼中都是跑龍套的角色。藍營，吃定民眾黨，不靠國民黨便走投無路。九二共識、同屬一中，兩岸一家親，北京的賭注不可能壓在一一三分之八。「傅隨組織」，也就成了民眾黨的宿命。畢竟，只要綠白不來電，一一三分之八就只有一個買家。民進黨，吃過柯、黃過河拆橋的虧，政治正確就是拒絕往來。更遠的戰略盤算，則是追剿政治光譜移往藍紅的白營，爭取討厭藍紅的白色支持者。從而，二○二六地方選舉，二○二八總統立委選舉，鞏固藍綠對決的結構，在符合藍綠共同利益的情況下，讓白營走蒼白的末路。

封殺第三勢力，國、民兩黨有志一同。二○○五通過的憲法增修條文，修憲調高門檻、單一選區兩票制、立委減半為一一三席，政黨票超過五％才分配不分區立委。此一方案的結果，注定現狀優勢的國、民兩黨，幾乎篤定是國會的兩大，也在總統大選坐二望一。小黨此起彼落，也就是互爭「老三」。這次大選，民眾黨十分符合這種結構主義。更不要說，上面還有一個美中衝突結構。故而，雖然有國會陣痛，民進黨仍不惜把白營往藍營推，支解它的支持基礎。而國民黨更擺明了，民眾黨「傅隨」以外別多想。

從謝國樑開始，藍綠罷免對決，民眾黨成了局外人，一時的倖免於難，卻預警二○二六、二○二八的邊緣化危機。經過二○二四大選，二○二八拚過半，應是藍綠的共同戰略，只是戰術、策略有所不同。相同的則是，白色板塊是兩者爭食的同一個獵物。柯、黃，「傅隨」國民黨，以報復民進黨為快，其實是一種自殘行為。國民黨樂得八個跟班，共組立法院的「動亂軸心」，自以為是再起的契機，殊不知也把自己推入深淵。最近的民調，藍白指標向下、綠營指標向上。藍白自我標榜代表六成民意，如今恐怕有待最新民意檢驗。

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