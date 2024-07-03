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自由廣場》立委形象低落／自己劣性不「改」 只想「革」官民

2024/07/03 05:30

◎ 張怡穎

每次聽到國民黨和民眾黨的所謂「國會改革」口號，總忍不住大笑。這兩個黨打著改革旗號，實際上卻在偷偷擴張一己權力，欺世盜名到如此地步，真是令人搖頭。他們的這次修法——《立法院職權行使法》和《刑法》的修正案，明眼人一看便知是「假改革之名行擴權之實」。

台灣民調一向顯示，民眾對立委的表現頗有微詞，甚至可說是厭惡至極。立委們的表現常讓人嘆息，成了政治亂源，迫切需要「被改革」。但這次的所謂「國會改革」，卻完全未針對立委自身的專業自律及職權行使進行任何提升。

藍白兩黨利用立法院多數席次優勢，強行通過這些修正案。過程匆促而粗暴，完全沒有給民眾充分的討論和理解的機會。這種「沒有討論、沒有民主」的行為，不僅招致批評，也引發違憲的質疑。

尤有甚者，國民黨和民眾黨反而對賴清德總統做出鋪天蓋地的攻擊，其中柯文哲和朱立倫的指控更是無稽之談，真正的毀憲亂政者是這些藍白立委，他們破壞五權分立原則，僭越司法權和監察權，侵犯了人民隱私權和基本權利。賴清德一切行動都是依照憲法程序進行的，相比之下，這些「打著改革反改革」的立委，才是真正的「鐵錘治國」者。這次修法的結果，使立法院集檢察權、審判權、立法權於一身，形成了「一院治國」的憲政怪獸。

這些藍白立委甚至質疑大法官沒有民意基礎，但根據五權分立體制，大法官的職責就是解釋憲法，這是獨立行使的職權，不應受到藍白的任何不當干涉、施壓。

面對藍白亂政，台灣公民不能袖手旁觀，須透過公民行動監督這些政客，不讓他們肆意擴權，尤其北京的黑手一直在暗中蠢動，我們更須警惕，防止外部勢力扭曲台灣的民主。

最新民調數據，過半的民眾不滿立委的表現，顯示亟須被改革的對象，正是這些立委。但這次修法不但沒有解決這些問題，反而將權力進一步集中自身，使立法院的透明度和問責性下滑。據立法院的統計數據，過去五年內，有超過卅％的法案是在未充分討論下被強行通過，這次修法是進一步加劇問題。民主法治須要每位公民共同維護，讓我們一起努力，守護台灣的民主。

（作者是自營商）

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