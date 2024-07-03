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自由廣場》未計育兒成本 扶養費核算失公平

2024/07/03 05:30

從合理性評議法院判賠高額扶養費事件

◎ 葉昱呈

台中某醫院傳出，有孕婦到院生產，不料新生兒一出生就窒息死亡，家屬控告婦產科醫師過失致死，刑事上醫師雖獲不起訴處分，但民事卻認為醫師有醫療過失，判賠一千四百多萬元賠償金，引發醫界譁然，其中負擔高額扶養費部分，筆者認為不甚公平合理，理由如下：

法院因新生兒死亡，判決醫院與醫生須賠償父母的扶養費，是假設新生兒若能順利成長，其父母年滿六十五歲後，即有請求兒子扶養的權利，再按內政部公布之台灣地區簡易生命表推算的餘命（約十八年）及台灣平均每人每年消費支出金額（約四十二萬元），以此計算扶養費金額。

問題是，扶養費用之計算，尚須審酌扶養義務人之人數（例如：有其他兄弟姊妹共同扶養）、被害人的扶養能力（包括其職業、資產、身分、收入）等因素加以認定。但本案較爭議之處，在於被害人一出生即死亡，試問法院要如何評估及預知被害人「未來」的扶養能力？

再者，過去有人粗估養育一個小孩的花費，從出生至大學畢業，包含保母費、學雜費、補習費、衣食住行等費用約需六百萬元，惟上述費用皆需由被害人的父母負擔，而本案法院計算扶養費，是假設新生兒能順利成長為前提，換言之，被害人的父母必須先付出數百萬元的育兒費用。因此，被告若提起上訴，未來法院如能將父母「尚未付出育兒費用部分」，納入計算扶養費之審酌因素，也許更符合公平合理原則，否則高額的賠償費，恐讓許多醫師產生寒蟬效應，不願繼續待在高風險科別，如此絕非全民之福。

（作者是衛政公務員）

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