自由廣場》巴奈金曲獲獎致詞的效應

◎ 曾建儒

在第35屆金曲獎的頒獎典禮上，原住民歌手巴奈以《夜婆Iā-Pô》獲得最佳台語專輯獎，其致詞中提到「金曲獎35年，天安門事件也是剛好35年，我們都不要忘記，台灣加油」的言論，中國網民引發強烈反應，並迅速在中國社群媒體上被屏蔽。

巴奈這番話成為金曲獎典禮的最動人段落，讓人感受自由的可貴，並再次看到兩岸的巨大差異。在台灣，我們擁有言論自由，可公開討論和反思歷史事件；但在中國，觸及天安門事件的言論卻被嚴格審查屏蔽，巴奈的音樂作品也難逃打壓。這種差異，正反映出兩岸制度的不同、自由與壓制的對照。

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天安門事件發生在1989年，這一年正是台灣民主化的關鍵時刻，對台灣未來發展產生深遠影響，中國卻發生殘酷的天安門屠殺，成為無法抹去的歷史傷疤，兩岸成為鮮明對照，構成日後發展路徑的重大分水嶺。

台灣的音樂人不乏參與各類社會運動，反映出台灣音樂界對社會責任的重視，巴奈作為一員，她的行動和聲音正是台灣音樂界的縮影，董事長樂團的鈞董也對她表示敬佩，認為她本來就長期在為人權及社會運動發聲，並用音樂抒發理念，「就像巴布狄倫當年也是用音樂表達反戰的省思」。

根據統計，台灣有超過20種語言，如此多樣性，反映台灣社會的包容與多元，金曲獎上，各族群母語的歌交織成豐盛的音樂盛宴，展現台灣音樂的多元與自信，巴奈的歌聲是這種多元文化的最佳詮釋，更是對整個社會的呼喚和激勵。

巴奈的致詞，讓我們再次認識到自由的可貴。在台灣，我們享有言論自由，可以公開討論和反思歷史；而在中國，這樣的言論卻會被嚴格審查和屏蔽。這種差異，讓我們更加珍惜現在所擁有的一切。

（作者是國會助理曾建儒為筆名）

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