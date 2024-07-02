自由廣場》認識台灣安平罐／火藥罐竟變成茶葉罐？

◎ 池宗憲

文化部蒙藏文化中心主辦「茶鄉茶香－從臺灣到蒙古西藏」特展，出現中國陶瓷唯一以台灣地名命名的安平罐，但令人錯愕是：展品錯置名稱，誤導斷代，甚至展品說明都放巔倒。台灣重要文物肌理被剝光，實不應出現在國家展覽場域！

安平罐1920年在台南安平古堡陸續出土後，以「安平」之地命名，十分難得！百年來安平罐出現在台灣荷鄭時期活動地域，像北部紅毛城、南部安平古堡各地！看似平凡灰白釉色的安平罐，曾是台灣用她作為國際貿易的主要商品。

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安平罐為什麼叫火藥罐？連橫《台灣通史》提到清代火藥局內還可見到尚未開封的安平罐，安平罐是火藥罐因而廣為流傳。另外，台灣平埔族西拉雅人(Siriya) 以安平罐做阿立祖 (Arit) 公廨祭壇神靈憑靈道具，彰顯了安平罐在台灣島上被當成祟拜聖物地位！

然而。安平罐的出現在展覽中，說明牌寫〈閩式青瓷安平罐 清末〉展品卻放兩件五彩方形茶葉罐！放安平罐展品前說明卻寫〈瓷製茶罐 19世紀〉顯然放錯展品說明！

安平罐如此重要，國家級展覽說明豈能輕忽，說明寫：閩式青瓷安平罐 清末 英文寫「Celadon」，這是專業不足。今人考證安平罐出自以燒製青白瓷的福建邵武青雲窯為主，而Celadon卻是源自17世紀法國人對青瓷的統稱，對照安平罐的釉色和窯址產地都不同，顯現策展的不專業。

至於斷代，各地出土的安平罐上推17世紀，就時間跨度而言，實非展品說明所寫的清末。

國家級的展覽，對安平罐的身世交代不清，甚至錯置展品，這是漠視安平罐在台灣寫下的風華，更不是將安平罐加上蓋子後把它說成是茶葉罐，就可交代過去！

（作者是國際伺茶師學院創辦人）

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