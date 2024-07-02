自由廣場》該是以台灣之名參加奧運的時候了

◎ 林逸民

巴黎奧運在即，此次奧運在選手支援等各方面準備，比起過去有顯著進步，但體育賽事是為「國」爭光，尤其奧運以國家為單位，若連國家的名字都不成人形，則意義何在？

前次日本東京奧運，由於日本身為美國印太大包圍中國的最堅定盟國，以及台灣與日本歷來在各項天災人禍中互相扶持建立的深厚情誼，使得日本對我國的國際處境相當同情，在東京奧運時日本政界主動提出協助台灣以天經地義的「台灣」之名參加，取代不知所云的「中華台北」。

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當時國內大中國主義者對東京奧運正名運動做出無數詆毀，甚至稱是不可能，罔顧在1964年的第一次東京奧運明明就是以「台灣」名稱進場，但最讓人痛心疾首的，不是認同錯亂的少數人反對，而是執政的蔡英文總統兼民進黨黨主席不但不支持，還拼命淡化東奧正名運動，處處打壓阻擋，使得公投無法過關。

東京奧運時蔡英文總統口頭上說「台灣隊」，日本媒體在轉播時也直稱是台灣隊，但各項正式文件仍是「中華台北」，這是當時的政府怯懦、誤判形勢造成。

如今又逢奧運年，現在的國際形勢，對台灣的主權越來越有利，美國一再闡明聯合國2758號決議僅與中國有關，與台灣無關，國際對中國的鴨霸越來越不耐煩。

這次主辦國法國，總統馬克宏過去對中國態度曖昧，2023年曾熱情訪中，接受聯合聲明「與中國的全球戰略夥伴關係」，回國後簡直成為民族罪人。2024年習近平訪法，馬克宏態度已經改變，不僅就烏克蘭與貿易問題施壓中國，在外交政策上也不讓步，即使如此，馬克宏的軟弱仍導致他所屬政黨聯盟在歐盟議會選舉中大敗，因而解散國會重新選舉，遭逢更大失敗。

大獲全勝的右翼國民聯盟，對中國的態度是認定為威脅，抨擊中國煽動法國海外領地動亂，更直指中國一帶一路侵害各國主權與人類自由、斥責中國對法國不公平貿易。國民聯盟過去雖然也曾認為台灣問題是「美國利用來推動帝國主義」，但也堅決反對台灣遭中國併吞。

在這樣的國際與政治形勢下，法國或許有可能如前次日本般，對台灣的奧運正名做出一定程度的配合，但這也要台灣積極表達意願。期待新內閣新官上任三把火，全力以赴支援上場競技的選手，但最佳的準備，就是能推動讓台灣以台灣的名字出場。

（作者為福和會理事長、台灣聯合國協進會理事長）

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