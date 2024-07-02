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自由廣場》美國總統大選辯論的「華盛頓共識」

2024/07/02 05:30

◎ 陳永昌

拜登與川普首場總統大選辯論，九十分鐘都未涉及台灣海峽安全話題，連中國相關議題也只是順口一提而已。未列入雙方唇槍舌劍攻防焦點，但這並非保台抗中不重要，反而突顯美國跨黨派強力支持抗衡中國的一致共識，所以毋須浪費有限的辯論時間在無法激起火花的話題。

辯論前夕，《華盛頓郵報》先彙整廿一位專欄作家「沒有簡單答案」大哉問，涵括內政、外交暨貿易等領域，其中一題即包括中國武力犯台時是否出兵介入。拜登五度公開正面回應「會協防台灣」，川普於五月底也說過「中國如果武力犯台，就會轟炸北京」。強力抗中立場，兩方毫無分歧，只在強硬程度上互別苗頭。

辯論場上對烏克蘭戰爭的立場攻防，是突顯兩人執政風格的鏡子。川普重申他是幾十年來唯一任內沒有戰爭的美國總統，俄羅斯對烏克蘭發動侵略是因為拜登軟弱無能。但川普多次誇口要在「一天之內」終結戰爭，對俄國抱持不切實際幻想，可能施壓基輔當局談判桌上讓步妥協，又堅持北約盟國要付出更多代價，宛如幫派敲詐勒索保護費，為美歐跨大西洋聯盟關係投下不確定變數。相較之下，拜登在辯論時清楚堅持普廷為戰爭罪行負責，其他歐洲國家是普廷恢復蘇維埃帝國版野心的下一個覬覦對象，即使在共和黨所主導的國會制肘之下，拜登政府堅持提供烏克蘭武器暨財政援助，可預測政策一致性相對令人較為放心。

除了總統選情本身，選後人事更迭與政策變化也是世界各國的關心重點，總統當選人國安團隊高層人事布局將左右著具體路線走向。

去年三月，川普政府任內前國家安全顧問歐布萊恩率團訪問台灣，接受前總統蔡英文頒授特種大綬景星勳章，他被視為川普重返白宮後，下屆國務卿最有力人選之一。歐布萊恩不久前在權威《外交事務》雜誌發表長文《以實力回歸和平：川普外交政策的立論》，被視為第二任川普政府外交政策的權威性預告。

歐布萊恩在文中重申「如果想要和平，就要準備戰爭」，提出一系列前所未見具體建議，例如徹底與中國經濟脫鉤、加強美軍精銳陸戰隊部署亞洲、恢復地下核武試驗以及邀請台灣參加環太平洋軍演等。歐布萊恩「硬還要更硬」立場宣示，清楚看到：無論下一任白宮主人是誰，強力抗中的「華盛頓共識」只會越來越堅固！

（作者為企業專業經理人）

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