自由廣場》對抗中國認知戰 反擊曲解2758號決議

◎ 林世嘉

六月廿一日台美雙方外交部門召開工作會議，美國更有國務院副助卿層級官員與會，顯見我已積極布局，擴大台灣未來參與國際組織。

中國長期以來曲解聯合國大會二七五八號決議，並將其與「一中原則」並列，使國際多誤會「聯合國已經解決台灣問題」，遂成為台灣參與國際事務、爭取會籍的最大阻礙，例如，近年世界衛生大會，中國與巴勒斯坦均以此為由，聲稱「台灣是中國的一部份」阻擋台灣申請入會；儘管近年來，我國友邦與美方多次在國際場域反擊與澄清，但台灣仍需涵蓋從國際法理到具體行動的策略，系統性且徹底地在國際場域中對抗中國的認知作戰。

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從法理層面而言，中國做法是長期且片面地重申二七五八號決議的內容，即「聯合國決定由中國共產黨、而非蔣介石政權來代表『中國』」，並自一九七○年代以來，在與各國之建交公報或聲明中，納入「中華人民共和國是中國的唯一合法代表」的文字，儘管部分國家會以「注意到（Acknowledge）中國對台灣之立場」等文字做為但書，但這些從聯合國大會層級到雙邊層級的實踐，都提供了中國落實認知作戰的「砲火」。

在認知作戰層面，中國持續推動二七五八號決議的「中國詮釋版」，即偷渡「台灣是中國的一部份」的論點、並將其與二七五八號決議相互解釋，更要求友中國家乃至國際組織官員，做出符合中方立場的發言，形成「一中原則獲國際公認」的情形，最終導致國際社會的誤解。

當前台灣，急需爭取國際社會重新檢視二七五八號決議，僅確認「世界上只有一個中國」且「中華人民共和國是中國的唯一合法代表」，既不牽涉台灣議題、更未曾討論台灣民眾由誰統治，以此破除中國長期推動的「台灣是中國的一部分」的認知作戰主張；更進一步，全球和國際組織，在基於二七五八號決議的法理意涵下，接納台灣成為國際組織會員、乃至於對台採取具有主權意義的行為，將不會違反決議的內容。

台灣醫界聯盟基金會自一九九七年以來，持續倡議台灣成為世衛的正式成員，而要讓台灣參與世衛、國際民航組織乃至於聯合國，凸顯中國對於二七五八號決議的惡意曲解和誤讀是最為關鍵的行動之一；我國新任外交部團隊應積極推動主要民主國家及友邦國家，在國際場域中澄清與破除中國的認知作戰，透過多邊努力來解除台灣長期面對的聯合國乃至於國際社會的系統性歧視。

（作者為財團法人台灣醫界聯盟基金會執行長、前立委）

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