自由廣場》台灣兵力多寡不是主要問題

◎ 姚中原

媒體報導，專研亞太情勢的《外交家》（The Diplomat）雜誌指出，台灣正面臨出生率下降和移民率下降兩大人口危機，人口劇減對國防構成重大挑戰，因此建議台灣學習新加坡等國經驗，開放外籍人士入伍，以應對日益嚴峻的國防需求，否則恐在面對中國威脅時愈加脆弱。

國防部回應，有關軍人的任用資格，考量國家忠誠義務且關乎國安重大影響，仍受「國籍法」和「公務人員任用法」規範，具有外國國籍者，不得擔任中華民國公職。我國已於今年一月開始，規定二○○五年一月一日起出生的役男恢復服一年常備兵役，至於未來台灣兵力總人數應如何定位，不能再只從兵力數量的角度評估，而應從國家整體戰略、兩岸關係現況，並參考先進國家軍力發展趨勢綜合考量。

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近年來，全球受到少子女化影響，兵源短少成為國防嚴重問題，改採「精兵主義」政策，重質不重量，以因應軍事需求。舉例而言，二○二四世界軍事排名在前廿名的英、法、德三國皆採募兵制，其軍隊人數並不多，皆未超過十八萬人。再如軍事排名為全球第七強的日本，國家總人口數為一億兩千五百多萬人，為台灣總人口數的五倍多，但日本的兵力總員額也只維持廿四萬人左右。

亦即過去以「兵力數量」為指標並作為衡量國家的軍事能力已不合時宜，當前全球各國軍事發展的主要趨勢，大多藉由軍隊「質」的提升平衡「量」的維持，以持續增強國家的作戰實力。例如澳洲國防軍的現役軍人數量不多，僅六萬名左右，且許多士兵是透過招募管道由外國人（如移民）擔任，但近年來澳洲國防部仍持續並積極研發各型先進的無人機與核子動力攻擊潛艦，就是希望打造一支「小而精、小而巧、小而強」的精銳部隊。

台灣現行兵役制度是採「募徵併行」制，總編制兵力員額為廿一萬五千人，常態性維持兵力約十八萬九千人左右，比以色列的十六萬九千五百名現役軍人多。當前以色列能躋身全球的軍事強國之一，其成功原因和國防優勢，主要在其軍隊能針對敵情威脅，不斷改變作戰方式，持續創新戰術戰法，研發最新武器系統，並有一套完善的全民皆兵制度及全國抗敵意志。

總之，現代高科技武器日益發達，評估國家軍事能力強弱的與否，已不在於兵力人數多寡，而在於軍隊素質是否精良，尤其一個國家的軍隊人數雖不多，但最終能在戰場上的取勝關鍵，取決於國家軍隊的作戰決心和高素質部隊戰鬥力。未來我國防部除仍應綜合考量「打的需求」、「可招募人力」及「可獲得財力」等因素，持續組建高效率的國防勁旅，並研發及引進尖端武器外，如何加強全民團結奮戰決心更是重要工作，至於國軍數量多寡絕不是主要問題。

（前國防部戰略規劃司簡任副處長、大學兼任教授）

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