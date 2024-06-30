自由廣場》Google推香港語翻譯 何時能有台語？

◎ 黃世澤

經港人多年爭取後，Google終於推出香港語翻譯，雖未敢用香港語名稱，為免得罪中國，至少確立香港語是其中一種主要可書寫語文。而Google講得十分清楚，之前礙於人工智能學習材料不夠，才未能推出香港語服務。由香港語的經驗，可以看到台語必須有大量書寫材料的必要性。

目前人工智能算力雖大有改進，但仍以處理文字學習材料為主。而香港語因為有兩個大型網上討論區，不少人香港語書寫的文章，英國政府，甚至美國駐港使館的香港語文件，再加上粵語維基百科都已建立一段時間，而一直討厭中文維基百科給親共人士佔據的港人，亦開始願用粵語維基百科，才叫有一個穩定的學習材料基礎。因此，台語在學習材料方面不足的問題，如果不儘快解決，台語有可能會永遠失去語文地位，總不能繼續讓華語華文霸權持續下去，影響台灣的主體性。

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因此，現在就要推廣台語寫作，出版更多台語書籍和雜誌，鼓勵民眾參與台語維基百科的工作，及政府加強推出用台語寫成的文件，就算現在十分積極去做，都有可能去到三至五年後，才有足夠材料讓主要的人工智能引擎，推出台語翻譯功能。因此，推廣台語寫作，已經成為台灣人刻不容緩要做的事。

建立語文主體性，是爭取台灣真正獨立必須的一步，而香港人口不及台灣，之所以香港語能夠成形，這是長年以來各方的經營，包括英國政府、外資唱片公司在香港語市場的超過五十年投入。人口遠多於香港的台灣，這方面需要急起直追。

（作者是居德英籍時事評論員，原籍香港）

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