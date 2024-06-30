晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》Google推香港語翻譯 何時能有台語？

2024/06/30 05:30

◎ 黃世澤

經港人多年爭取後，Google終於推出香港語翻譯，雖未敢用香港語名稱，為免得罪中國，至少確立香港語是其中一種主要可書寫語文。而Google講得十分清楚，之前礙於人工智能學習材料不夠，才未能推出香港語服務。由香港語的經驗，可以看到台語必須有大量書寫材料的必要性。

目前人工智能算力雖大有改進，但仍以處理文字學習材料為主。而香港語因為有兩個大型網上討論區，不少人香港語書寫的文章，英國政府，甚至美國駐港使館的香港語文件，再加上粵語維基百科都已建立一段時間，而一直討厭中文維基百科給親共人士佔據的港人，亦開始願用粵語維基百科，才叫有一個穩定的學習材料基礎。因此，台語在學習材料方面不足的問題，如果不儘快解決，台語有可能會永遠失去語文地位，總不能繼續讓華語華文霸權持續下去，影響台灣的主體性。

因此，現在就要推廣台語寫作，出版更多台語書籍和雜誌，鼓勵民眾參與台語維基百科的工作，及政府加強推出用台語寫成的文件，就算現在十分積極去做，都有可能去到三至五年後，才有足夠材料讓主要的人工智能引擎，推出台語翻譯功能。因此，推廣台語寫作，已經成為台灣人刻不容緩要做的事。

建立語文主體性，是爭取台灣真正獨立必須的一步，而香港人口不及台灣，之所以香港語能夠成形，這是長年以來各方的經營，包括英國政府、外資唱片公司在香港語市場的超過五十年投入。人口遠多於香港的台灣，這方面需要急起直追。

（作者是居德英籍時事評論員，原籍香港）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書