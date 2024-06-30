晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》「去中心化指管」的戰略意涵

2024/06/30 05:30

◎ 黃惟冰

參謀總長梅家樹近日在立法院備詢時表示，今年漢光演習的重點訓練目標是「去中心化指管」，並且可以再細分為五個面向，分別是「各級指揮官清楚任務」、「要給指揮官充分授權」、「給予非常清楚的責任區」、「給予非常周延詳盡的交戰規則」及「具備獨立作戰能力」。

綜合以上，可以推敲出目前國防部的防衛作戰首重反制共軍的「斬首戰」，並希望透過各作戰單位即便在與指管中心脫離聯繫的情況下，仍然可以持續獨立作戰，盡量延長抵抗，為可能的外來援助爭取更多時間以便介入，讓共軍「首戰即終戰」的目標完全破滅。

簡單來說，共軍若要做到「首戰即終戰」，最快速的途徑就是針對我國政軍高層進行第一擊，一舉將其殲滅或孤立，讓我軍各作戰部隊在群龍無首的情況下放棄抵抗。有鑑於此，我軍除了提高對於政軍高層的保護，以及指管系統的強化外，另一個準備就是要在平時讓各作戰單位了解戰時一旦斷訊，要如何依據事先就敲定的作戰準則，在責任區內獨立進行抵抗。如此一來，除非共軍曠日廢時的完全佔領台澎金馬，否則我國的抵抗都將持續進行。

總結而言，台灣若想阻止共軍犯台，將成本提高到共軍難以忍受的地步是關鍵，而延長抵抗，讓共軍不得不考慮所有外來介入的可能情境就是關鍵。

（作者從事公共服務業）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書