自由廣場》「去中心化指管」的戰略意涵

◎ 黃惟冰

參謀總長梅家樹近日在立法院備詢時表示，今年漢光演習的重點訓練目標是「去中心化指管」，並且可以再細分為五個面向，分別是「各級指揮官清楚任務」、「要給指揮官充分授權」、「給予非常清楚的責任區」、「給予非常周延詳盡的交戰規則」及「具備獨立作戰能力」。

綜合以上，可以推敲出目前國防部的防衛作戰首重反制共軍的「斬首戰」，並希望透過各作戰單位即便在與指管中心脫離聯繫的情況下，仍然可以持續獨立作戰，盡量延長抵抗，為可能的外來援助爭取更多時間以便介入，讓共軍「首戰即終戰」的目標完全破滅。

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簡單來說，共軍若要做到「首戰即終戰」，最快速的途徑就是針對我國政軍高層進行第一擊，一舉將其殲滅或孤立，讓我軍各作戰部隊在群龍無首的情況下放棄抵抗。有鑑於此，我軍除了提高對於政軍高層的保護，以及指管系統的強化外，另一個準備就是要在平時讓各作戰單位了解戰時一旦斷訊，要如何依據事先就敲定的作戰準則，在責任區內獨立進行抵抗。如此一來，除非共軍曠日廢時的完全佔領台澎金馬，否則我國的抵抗都將持續進行。

總結而言，台灣若想阻止共軍犯台，將成本提高到共軍難以忍受的地步是關鍵，而延長抵抗，讓共軍不得不考慮所有外來介入的可能情境就是關鍵。

（作者從事公共服務業）

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