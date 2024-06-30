自由廣場》談種樹影響空污的「因噎廢食」

◎ 陳文卿

環境部近期發文點名台灣肖楠等十五樹種的「異戊二烯」排放率高，易衍生臭氧，影響空氣品質，建議各單位新植樹盡量避免。讓社會各界錯愕，不是鼓勵要「種樹減碳」嗎？而林業界人士更不以為然，並指出異戊二烯是芬多精的一種，即使會產生臭氧，濃度極低，沒有危險性，認為環境部是開錯藥方抓錯藥了。環境部緊急澄清，該公文並非公告，並無強制力，僅提供未來植樹參考。

環境部依據委託某教授作文獻回顧研究的結論。持平而論，研究可能沒有錯，異戊二烯是產生臭氧的前驅物，而臭氧會影響空氣品質，也有其理論根據。

請繼續往下閱讀...

但若因這些樹會釋放異戊二烯，而要大家避免種植這類樹種，則明顯忽略了「量」的問題（如各樹種的異戊二烯排放率，以及相對於其他污染物的比例等），及每一階段間的「必然性」問題（如樹木排放的異戊二烯，在大氣中反應產生臭氧的機率等）。稍一不慎就容易導向「因噎廢食」的荒謬結論了。

異戊二烯（isoprene）是天然物（nature product）的基本化合物。我在碩士班作有機天然物化學研究，實驗研究對象就是台灣肖楠。這些植物自體合成的天然物，對人體健康基本上是無害的，現在居然被認為會影響空氣品質，讓人十分意外。

異戊二烯因會催化空氣中的氮氧化物，使之產生臭氧，而被點名。然而工廠、機動車輛排放的氮氧化物才是元兇，才應是管制的對象啊，怪罪到異戊二烯，甚至肖楠等樹木，似乎有點太過頭了。更諷刺的是，早在廿多年前，當時環保署也曾委託研究，篩選出對健康有益及淨化空氣能力高的樹木，並編輯成冊供民眾參考，而上述十五樹種也在列。樹木無言，但為何昔日之芳草，卻為今日之蕭艾？

樹木藉由光合作用來吸收二氧化碳，具有固碳的功能是無庸置疑的。而除光合作用釋放氧氣外，樹木生長過程也會排出微量負離子、芬多精等物質，當然免不了也有些具難聞味道的氣體。各種花草樹木都有其與生俱來的氣味與樣貌，這些都是生態系統的自然呈現。我們要避免移植外來樹種，而破壞本土的生態平衡，而不是去排斥道道地地的原生樹種。

（作者從事環保服務業）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法