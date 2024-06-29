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自由廣場》我是蛋 我有話要說

2024/06/29 05:30

◎ 林進國

雞蛋市場價格從缺蛋期間的一斤高達百元、迄今天的一斤35元，台灣人終能買到價格合理的新鮮雞蛋。雞蛋的供需與價格，本來就有既定的商業規則，當禽流感等因素而造成短暫供不應求時，因蛋量減少，價格必會上漲，而政府主管機關此時會適當進口雞蛋以彌補缺口，蛋商的價格調整與政府進口策略之互動，在任何國家多屬正常因應模式，各國消費者也多能理解短暫缺蛋的狀況，但在台灣，缺蛋卻會吸引一群嗜血政客的群起圍攻，把雞蛋當成政治鬥爭的武器。

在此從蛋蛋的角度出發，為美味的蛋蛋說幾句公道話：

一、我們蛋蛋是美味重要的食材，但並非像空氣與水一般的生存必要，當減產價昂時，可以減少用量，用其他食材替代。

二、當蛋蟲囤貨炒高蛋價時，請大家不要去排隊搶買，以免助長無良蛋蟲賺取黑心暴利。

三、現在的蛋價很親民，但早餐店、自助餐、小吃店的一顆蛋平均還是15元以上，蛋貴時，這些店家說要反映成本，從10元漲到15~20元，如今蛋價回跌，這些店家卻不願調低價格，引發消費者不滿，難怪大多選擇少吃或不吃，以此無言抵制，蛋的銷量不好，別牽拖消費者，只消調回一顆10元，保證馬上見效。

四、拜託立法院的白藍政客，請專心於立法與審預算的本分，至於蛋的產銷、價格，若有任何不法，國家自有司法部門調查、審判與懲罰，我們蛋蛋是人們生活的好朋友，請不要把我們當成你們政治鬥爭、擾亂台灣、製造恐慌的工具。

（作者是源華科技公司營業經理）

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