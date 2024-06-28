自由廣場》過度醫療的成本難以負荷

◎ 吳育政

最近有兩則新聞值得關注，健保調漲和長照悲歌。兩者看似毫無關聯，實則都是「過度醫療」所致，前者是內部成本，後者是外部成本。若不從源頭解決，只會治絲益棼，最終壓垮社會。

週一清晨，準備要開病理討論會。腫瘤科醫師先聊：我發現癌症沒有末期病人，都是其他科的器官衰竭才會導致死亡。腎臟科醫師立即接話：腎臟壞掉，洗腎就解決，沒有末期病人。胸腔科醫師：有呼吸器可用，哪有末期病人。神經科醫師：意識喪失，插入鼻胃管灌食，可能存活遙遙無期。

請繼續往下閱讀...

週三中午，呼吸照護病房會客時間，家屬：我的爸爸腦中風後，意識不清，已經插管住院一年，能不能拔管，順其自然？醫師：這樣做會害死病人，這病房待超過兩年比比皆是。

週五下午，安寧病房主治醫師巡房。家屬：家母九十二歲，高血壓、糖尿病、失智，身體已經攣縮成一團，被灌食六年，住過安寧病房兩次，能否拔掉鼻胃管，不能吃就算了？醫師：不行，要拔的話，你自己帶回家拔，自己負責。

以上就是許多醫院的日常，維生醫療濫用，過度醫療盛行，內部成本增加。所以，衛福部預估明年健保總額首度突破九千億元，至於保費調漲早晚勢在必行。

然而，比起可見的內部成本，過度醫療造成病人長期失能的照顧負擔，是看不見的外部成本，其實更加可怕。

去年七月我接到一封來信，內容大略如下：

家母九十二歲，七十九歲就有失智症狀。八年前，殘障鑑定是重度失智，我無法全天在家照顧，只好送安養中心。後來因盲腸炎開刀，被插鼻胃管。偶而情況緊急，又送去急診或安寧病房，然後又回安養中心，這些年就這樣來來回回不知幾十次。我希望能讓母親脫離苦難，任何世俗不孝罪名，要下地獄都由我來揹負。

看完來信後，內心無比沉重。新聞報導的長照悲歌只是冰山一角，更多的是家屬在看不到盡頭的隧道，默默承受照顧的壓力，有些熬過去，有些崩潰中，有些倒下去。孝順父母、養老送終是天經地義。但若父母被人為延長死亡過程，既得利益者賺好賺飽，轉嫁的外部成本由家屬承擔，就是天理不容。我將來信者的母親收治入院，完成法定程序，全程錄音錄影為證後，撤除鼻胃管，順其自然飲食，悲歌聲漸漸降低，六天後消失無聲。

（作者是醫師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法