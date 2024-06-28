自由廣場》《釋字585號解釋》就是「先覆議、後釋憲」

◎ 莊宇森

雲林科技大學科技法律研究所教授楊智傑（核其專長為智慧財產權）聲稱「全世界有覆議制度的國家，不曾有過提出覆議失敗之後，再去聲請釋憲，全世界沒有這種先例」云云，此種說法實難令人茍同。姑且不論世界各國之情形如何，單就台灣實施覆議之案例而言，確曾有行政院提出覆議失敗後，再就失敗之覆議向司法院聲請釋憲，且釋憲成功之先例。縱認全世界並無覆議失敗後聲請釋憲之例，亦無礙於台灣釋憲成功之先例。

自我國行憲以來，行政院針對國會職權修法總共提出十四次覆議（包括此次修法）。行政院認為窒礙難行的法條多元，包含：《公民投票法》、《三一九槍擊事件真相調查特別委員會條例》等。其中，由行政院所提出之《三一九槍擊事件真相調查特別委員會條例》覆議案，立法院在二○○四年九月十四日上午舉行全院委員會，經當時立委總席次二一七席中之一一二席（即全體委員二分之一以上）維持原決議，依《憲法》規定，覆議失敗。

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覆議失敗後，民進黨團旋於該條例三讀的隔日即向司法院聲請釋憲，同時申請緊急處分，盼凍結該條例。歷經三個月，司法院大法官在二○○四年十二月十五日做出《釋字五八五號解釋》，宣告該條例部分條文違憲，緊急處分則遭駁回，而三一九槍擊事件真相調查特別委員會在二○○五年一月十七日熄燈。直到二○○六年四月修正通過《三一九槍擊事件真相調查特別委員會條例》後，再度成立真相調查委員會，任期至第六屆立委任期結束為止。

從覆議失敗後，《釋字五八五號解釋》宣告《三一九槍擊事件真相調查特別委員會條例》部分條文違憲之結果，應可推知行政院縱經提出覆議失敗，仍得就失敗之覆議向司法院聲請釋憲。而根據聯合新聞網二○二四年六月廿三日報導：吳宗憲評估應僅「部分違憲」而已；對照國民黨主席朱立倫在六月廿二日時表示欲趁「空窗期」（即憲法法庭宣告「部分違憲」之前的「空窗期」）進行查弊，可知《立法院職權行使法》等之修正確屬違憲！

（作者是中華民國能源技術服務商業同業公會法律顧問）

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