自由廣場》面對立委調閱壓力 企業能保護核心技術不外洩？

◎ 吳景欽

有立委在質詢國科會，有關全台科學園區於地震後設備恢復率，並要求其提供資料，致引發爭議。這也連帶牽動國會改革法案在總統公布實施後，對於企業機敏資料，到底如何保障之大問題。

對於侵害營業秘密者，除有民事賠償責任外，依據營業秘密法第十三條之一第一項，還可處五年以下有期徒刑。惟此罪屬告訴乃論，會使被害企業，以刑事告訴來達到民事賠償之目的，於某些涉及國家安全與經濟發展的核心關鍵技術，就可能因此被放在私法自治的談判桌上，致危及國家利益。故在二○二二年的國家安全法的全文修正，其中第三條，即有禁止國家核心關鍵技術的營業秘密洩漏給境外敵對勢力之規定，若有違反，依據國安法第八條第一項，可處五到十二年有期徒刑。

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甚且，為防止此等機密外洩，此等案件審理，除得不公開外，於偵查中，檢察官還應依營業秘密法第十四條之一之規定，對觸及此案的相關人等，核發保密令。若違反保密令者，依據國安法第十條第一項，還可處五年以下有期徒刑，以能防制關鍵核心技術，外洩給境外敵對勢力。

惟此看似完備的機敏資料保護法制，卻得面臨國家核心關鍵技術如何界定的障礙。而依國安法第三條第三項，雖明文此等技術，必須考量國安、競爭力、經濟發展，甚至國際公約、國防需求等，惟此等因素，實皆屬空泛，致於具體個案的適用，就處於不確定狀態。

又依剛公布的立法院職權行使法第四十六條之二第二項，於偵查、審判中案件的卷證，立法院雖不能行使調查權，惟若案件尚未開啟刑事偵查或無涉刑法，立法院就得依據立法院職權行使法第四十七條第一項，立院調查委員會或調查專案小組行使調查權時，是可要求企業於五日內提供機敏資料。而因此次修法，雖有可基於營業秘密得不公開及拒絕證言之規定，卻難找到得因此拒絕提供資料之明文，故若企業不予提供，就有被連續處以一萬到十萬元罰鍰之風險。雖依據立法院職權行使法第四十八條第三項，受處罰者，可向行政法院提起行政訴訟，卻必陷入長期訴訟之苦，也使保護關鍵核心技術的相關法制，出現鬆動。

（作者是真理大學法律系教授兼系所主任）

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