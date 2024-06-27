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自由廣場》立院「開罰單」的救濟程序涉違憲

2024/06/27 05:30

◎ 陳逸南

目前公布「立法院職權行使法」第四十八條第二項規定：前項罰鍰處分，受處分者如有不服，得於處分書送達之次日起兩個月內，向立法院所在地之行政法院提起行政訴訟。但此項立法院向人民「開罰單」（罰鍰處分）之法理依據何在？且其救濟程序，要求人民走行政訴訟途徑，有違憲之虞，值得探究。

翁岳生教授民國六十三年十月在台大法律學系《法學論叢》第四卷一期發表「行政訴訟制度現代化之研究」論文指出，現行（即民國六十四年修法前）行政訴訟法的撤銷之訴，以「中央或地方官署之違法處分」為訴訟標的，其中「違法處分」應修改為「違法行政處分」以避免對普通法院訴訟上發生的違法處分，亦得提起行政訴訟，形成行政權與司法權混淆的現象。（請參照：審查行政訴訟法及行政法院組織法修正草案參考資料專輯，頁一一四，司法院建議參考條文說明。）

當時憲法學者林紀東教授（曾任二十七年大法官）所著《訴願及行政訴訟》（民國六十五年十月出版）第九十八頁指出，「司法機關的行為，縱令損害人民的權利，亦不能提起行政訴訟。」按民國六十四年十二月十二日總統公布「行政訴訟法」修正條文第一條第一項改為「人民因中央或地方機關之違法行政處分，……，得向行政法院提起行政訴訟。」

現行的行政訴訟法第一條規定立法目的為「行政訴訟以保障人民權益，確保國家行政權之合法行使，增進司法功能為宗旨。」第四條第一項規定：人民因中央或地方機關之違法行政處分，認為損害其權利或法律上之利益，……，得向高等行政法院提起撤銷訴訟。

平心而論，立法院的調查權之行使，對人民「開罰單」（罰鍰處分）「是一種立法權行為」，「根本不是行政處分」，何來其救濟程序有「行政訴訟法」之適用？可見「立法院職權行使法」第四十八條第三項之規定有違憲之虞，值得探究。

（作者是仲裁人）

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