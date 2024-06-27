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自由廣場》先「覆議」後「聲請釋憲」並不扞格

2024/06/27 05:30

◎ 莊宇森

針對國會改革法案，民進黨打算聲請釋憲，雲林科技大學科技法律研究所教授楊智傑表示「全世界有覆議制度的國家，不曾有過提出覆議失敗之後，再去聲請釋憲，全世界沒有這種先例」云云。楊說，覆議也是一個制衡手段，覆議失敗就是要接受，不能不接受，還想去憲法法院翻盤。但楊又稱「全世界各國憲法中，只有愛沙尼亞，是有在憲法裡寫明說覆議輸了還可以去聲請釋憲」等語。

根據楊智傑說法，全世界有覆議制度的國家中，至少有愛沙尼亞是可在提出覆議失敗之後，再去聲請釋憲之立法先例。因此，楊智傑說法顯然前後自相矛盾。

楊智傑稱：覆議用完要接受，現在又想用別種手段（聲請釋憲）翻盤，這已牴觸憲法規定。但覆議失敗後聲請釋憲，究竟牴觸憲法何法條之規定？實未可知。況覆議是一個權力制衡手段，聲請釋憲同樣是一個權力制衡手段，且覆議與聲請釋憲在時間上應有先、後之分，必在覆議失敗之後（即行政途徑與立法途徑已窮之後）始得循司法途徑聲請釋憲。豈得謂在覆議之後，就不得聲請釋憲？

楊智傑說，所謂行使職權，必須「真的行使了職權」產生違憲爭議，才能聲請憲法判決。所稱「許宗力法庭」（指憲法法庭）過去八年也堅持用「已行使職權而產生爭議」的要件，不受理監察院和立委聲請的多起案件。國民黨主席朱立倫於廿二日表示欲趁「空窗期」進行查弊，一旦「真的行使了職權」進行查弊，即符合所稱「已經行使職權而產生爭議」的要件，恐怕無法拘束釋憲之聲請。

國眾兩黨迫不及待欲行使職權，一旦兩黨「真的行使了職權」，即產生違憲爭議，故所稱「已經行使職權而產生爭議」的要件，恐怕無法拘束釋憲之聲請。

（作者是中華民國能源技術服務商業同業公會法律顧問）

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