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新聞線上》民眾黨的存在價值在哪裡

2024/06/27 05:30

如果民眾黨不儘快改弦易轍，獨立走自己的路，不僅傷害台灣的代議政治，這個黨有無繼續存在的價值，也會受到選民強烈的質疑。（資料照）

記者陳杉榮

柯文哲的台灣民眾黨是一個很特殊的政黨，八席民眾黨立委生雞蛋不容易，放雞屎卻簡單，黃國昌協助傅崐萁強推「國會擴權法案」，就是典型的放雞屎，幾個月來搞得立法院臭烘烘，並引起社會劇烈反感，行政院提覆議被藍白聯手否決，顯見不管民眾黨怎麼辯解，白黨就是藍黨的附庸。如果民眾黨不儘快改弦易轍，獨立走自己的路，不僅傷害台灣的代議政治，這個黨有無繼續存在的價值，也會受到選民強烈的質疑。

「台灣民眾黨」是民主先行者蔣渭水在日治時期創立的政黨，具有重大的歷史意義。柯文哲借殼上市，取了「台灣民眾黨」的黨名，喊出很多口號，具體作為能配得上這個黨名嗎？卻令人懷疑。他和民進黨反目，這是他的權利，但不該這麼仇視本土政權。他是聰明人，明知傅崐萁在立法院橫行霸道，仍然放任黃國昌「在場助勢」，不少青島東路的「青鳥」，都曾支持過柯文哲和民眾黨，他們從沒想過，民眾黨竟然去支持一個侵害人權的法律！迄今仍未見民眾黨做任何反省檢討。

本屆立法院成立後，立法院長一役，為了反民進黨，民眾黨八票全投給韓國瑜，曾幾何時，痛罵韓國瑜的黃國昌，說自己是獨派愛台灣的陳昭姿，最終都成為「票匭韓粉」。國民黨團總召傅崐萁曾經因為炒股案入獄，他在花蓮縣長任內的作為可議，黃國昌痛罵傅崐萁。然而小傅手段高手腕好，他親暱地輕拍黃國昌的頭，小黃竟成了小傅的帶刀侍衛，義無反顧的在「國會擴權法案」踐踏程序正義的過程，踹了民進黨一腳，通過了一部侵害人權的法律。

柯文哲和黃國昌皆曾受到蔡英文的力挺，賴清德也支持黃代表時代力量選立委，台灣俗諺說「吃人一口，還人一斗」，黃國昌在蔡英文完全執政的時候，雙方疏離，這無所謂，不必錦上添花。現在賴需要國會穩定政局之際，黃國昌猛咬民進黨的痛處，在人情義理上，這就較為可議。柯黃二人和民進黨的恩怨情仇，是當前國會運作的死結，要化開這個情結，活絡國會的正常運作，執政的民進黨要負起比較大的責任。

國會擴權法案進入釋憲階段，立法院後續還有更多議案必須關注，國民黨立委提案修正財政收支劃分法，地方向中央搶錢，提出「救國團條款」，意圖攔阻轉型正義的落實，提出「中天條款」修正衛星廣播電視法，限縮換照撤照權力；還有傅崐萁所提超過二兆元預算，重創國家財政的「花東三法」等，都在立法院待審。民眾黨還要繼續助紂為虐嗎？民眾黨的存在價值在哪裡？小草在看，青鳥在看，台灣人也在看！

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