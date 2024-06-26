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社論》普廷「以朝制中」？

2024/06/26 05:30

普廷訪問平壤，與金正恩簽署「全面戰略夥伴關係條約」：「如果一方因個別或數個國家的武裝侵略而處於戰爭局勢，另一方立即動用其擁有的一切手段提供軍事與其他援助。」中國：官媒稱美國及其盟國長期孤立和壓制俄朝，雙方走近是理性的選擇。美國：副國務卿坎貝爾則表示，中國可能擔心朝鮮被鼓動採取挑釁措施，從而導致東北亞地區發生危機；參謀首長聯席會議主席布朗也預測，俄朝條約可能加劇中國與俄羅斯的摩擦。

二○二二的二月，普廷將俄羅斯推入深淵：特別軍事行動遭到烏克蘭頑強抵抗，西方的經濟制裁與軍援反擊一波波而來。當年二月初，西方政府杯葛的北京冬奧，習近平邀請普廷為開幕式貴賓，中俄簽署聯合聲明：「兩國友好沒有止境，合作沒有禁區。」結果，二月二十日北京冬奧結束後，普廷便於二十四日進攻烏克蘭。普廷似乎認為，達成軍事目標輕而易舉，詎料卻屢吃敗仗、深陷消耗戰。而他所寄望的中國助力，凜於西方緊迫盯人，習近平也不敢大張旗鼓。兩年來的演變，習、普篤信的東升西降未必實現，反而是中升俄降成了新現實，「蘇聯老大哥」淪為「俄羅斯小弟」。習近平對馮德萊恩說：美國試圖刺激北京武力犯台，借此毀掉中國，但是他不會中計。冬奧之邀，會不會是這種故事，只不過，普廷中計了？

五月中旬，普廷連任後首選中國出訪，雙方聯合聲明建立「新時代全面戰略協作伙伴關係」，批評美國為維持自身絕對軍事優勢，而破壞戰略穩定的企圖。雙方並沒有俄朝那種同盟關係，但仍把美國視為共同對手。從二○二○的新冠疫情，到二○二二的烏俄戰爭，地緣政治益趨緊張。目前的普廷，重點是脫離泥淖，避免俄羅斯進一步「下流」。至於習近平，卻是天下大亂、形勢大好，想趁「百年未有的大變局」，追求「中華民族的偉大復興」。於是，普廷的失算，成為習近平的機會。普廷是聰明人，應該不難看出，中俄的「朋友」關係，有地板也有天花板。

這就牽涉到，如何理解所謂的「中華民族的偉大復興」。習近平路線，反改革開放之道，洋溢著文革風，隨著日益複雜的內部矛盾，講政治取代了講經濟。經濟成長趨緩，意識形態弱化，民族主義的旗幟，遂成他對內對外的通用武器。不斷在國際展現大國姿態，持續在印太地區以武力咄咄逼人，越來越多人相信習近平的強國夢不是說著玩的。問題在於，「中華民族的偉大復興」，「開疆拓土」的起點是「統一台灣」、「壟斷南海」、「收復釣魚島」，而終點在哪裡？那才是看點。唯有弄清楚終點，才能回頭看清楚總譜。

二○二一的六月底，習、普視訊會晤，聯合聲明「中俄睦鄰友好合作條約」延長期限，並強調「中俄徹底解決了歷史遺留的邊界問題，互不存在領土要求」。先此二十年前，江澤民、普廷在莫斯科簽署的該條約規定：「相互沒有領土要求，決心並積極致力於將兩國邊界建設成為永久和平、世代友好的邊界。締約雙方遵循領土和國界不可侵犯的國際法原則，嚴格遵守兩國間的國界。」猶記一九八○年代，武俠大家、明報社長金庸曾嘲諷：中國不去收回俄羅斯侵佔一七○萬平方公里的外東北和外西北，卻要急於收回一千一百平方公里的香港。一七○萬平方公里，相當於四十多個台灣。假使俄羅斯衰落，「中華民族的偉大復興」，會不會想起這個「民族恥辱」？習近平誇下海口：「祖國完全統一一定要實現，也一定能夠實現。」難道不包括「北方故土」嗎？

由這個角度來看，普、金的「全面戰略夥伴關係條約」，便不無發人深省之處了。俄羅斯被烏俄戰爭拖累，中國即使經濟失落，餓死的駱駝比馬大，俄羅斯受困於西方全面孤立，中俄更可能拉大距離。以故，「以朝制中」，成了普廷的戰略選項，至少可以化被動為主動。眼前，普廷圖的是金正恩的武器即援力，以彌補習近平對西方之忌憚。長遠來看，能源、糧食、軍事技術支援金正恩，可鼓舞北韓在東北亞興風作浪，促進美、日、韓的軍事同盟（小北約）。這種發展趨勢，對習近平將形成牽制作用，令中國的安全關切聚焦東、南方向，無力再朝北作非份之想。果真如此，將會為美國隊帶來新的機會與挑戰。中俄，大國長期分歧與短期利益結合的矛盾，會不會為地緣動態投入另一變數，有待觀察。

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