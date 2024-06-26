自由廣場》（鏗鏘集）憎恨的政治 被厭惡的政治

◎ 李敏勇

中國國民黨的政治作為，顯示了出於憎恨，憎恨曾經擁有的黨國絕對統治權力已喪失。

中華民國一九四九年在原生地被中國共產黨革命推翻，中國國民黨挾持中華民國政府流亡來台，倖得一九四五年代表盟軍接收、據佔的台灣而存在。以殘餘中國，冷戰時代位居反共前線，勉強到一九七一年，在聯合國的中國代表權才被判定交給中華人民共和國。蔣介石放棄台灣保有一般會員國的地位，致使台灣的國家條件生變。

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反攻大陸國策已違背國際法理與現實而被棄置，蔣氏父子不存在的中華民國政權在民主化後也台灣化。這原是殘餘中國在台灣再生的契機，但黨國餘緒不盡能面對現實，昔日俯仰兩蔣的殖民意識中國論者，某些黨政軍公教群，竟然不能共同守護中華民國台灣，反而對亡其國，昔以「共匪」敵對仇視，咬牙切齒欲加消滅的共產黨中國，表態投誠。這是為什麼？憎恨獨佔統治權力的一些特權消失了？憎恨軍公教年金改革的個人利益稍為減少？

民眾黨也憎恨，民眾黨的憎恨來自柯文哲，是眼睛長在頭頂人，他該憎恨的其實是自己。

柯文哲憎恨什麼？民進黨沒有完全禮讓他對政治權力位置的欲求？他自命智商高，滿口空話，什麼藍綠一樣爛，自我標榜的白色力量也只是口號。只會以貪污腐敗說別人，自己卻陷貪污腐敗疑雲。初任台北市長打五大弊案，五輪成空。當年口口聲聲的首都治理，鴉鴉烏。只留下騎腳踏車、搭公車，一早上班還演戲，配車跟在後面跑也沒省到什麼公帑，或成就什麼市政的荒唐大戲。

批評柯文�的人大多原本以為他是可期待的政治素人，希望在民進黨之外另有台灣力量，相輔相成，促進台灣民主化的更正常發展。但他初掌台北市政，初嚐政治權力，就眾叛親離。或以性格因素說他，有別於韓國瑜任職台北果菜公司總經理與柯一搭一唱的品格評比。其實，柯八年台北市長加上僭越蔣渭水之名組織民眾黨，做起總統大夢，與中國國民黨侯友宜合作不合，自己暴露幾億美金搓圓仔湯，哭哭啼啼的總統夢碎荒唐戲碼，性格品格都一樣差。

儘管背景並不相同，但中國國民黨和台灣民眾黨看起來都出於憎恨，讓台灣的寧靜革命被糟蹋了。比起對亡中華民國的中華人民共和國，他們低聲下氣，對自己的國家中華民國台灣的競爭政黨粗暴無比。但不要忘了，憎恨的政治也是被厭惡的政治。台灣的政治應該多一點良善和愛。

（作者是詩人）

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