社論》藍白與中共合拍的警訊

行政院對藍白共推的國會擴權法案提出覆議案，上週五表決，在白營八席仍甘為「傅隨組織」下，覆議案以六十二票對五十一票遭到否決。與此同時，中國公布依法懲治台獨頑固份子的「意見」，台獨涉犯「分裂國家罪」，最高可判處死刑，並可缺席審判。此意見列出四種涉犯台獨的樣態，實際上已將九成以上具有本土意識的台灣人列入，雖僅具宣示效果，但與藍白國會擴權法案同時推出，意義何在？值得推敲。

賴清德當選總統，延續民進黨執政與小英穩定台海現狀的路線，對中共而言，是其「祖國完全統一」的重大挫敗，因此謀台之心更加強烈、急切。二月時，中國流亡人士袁紅冰透露中共提出「佔領台灣立法院制高點的統戰戰略要點」，把統戰重點投射於藍白佔多數的立法院，以利推動親中法案，並以立法權牽制綠營的行政權。如今這個訊息的真實性，在立法院的失控中獲得印證。然而，這樣的統戰策略得以成功，光國民黨一黨難以成事，破口在於白營擁有的八席隨藍營起舞。令人匪夷所思的，當前國民黨力推的法案與其主事者，過去皆為柯文哲、黃國昌所極力批判的，如今卻為了個人的政治利益，可以拋棄理念，與藍營進行政治交易，導致藍營恣意妄為，企圖推動立法院的獨裁。藍營之所以被主流民意摒棄，從小英前總統起將至少十二年不能執政，癥結在於不能貼近本土，唯中共的意旨是從。尤其，在台灣面臨嚴酷考驗，例如三年疫情期間，非但不能與國人一條心，反而炮製假訊息，一再質疑本土疫苗的成果、各項採購弊端，甚至指責政府「謀財害命」，跟中共指責民進黨政府「以疫謀獨」，進行內外夾擊。而民眾黨一直與藍營分進合擊，甚至一度有意在總統、立委選舉時促成藍白合，瓜分政治利益。由此可見，白營雖擁有具關鍵影響的八席，卻因只把政治視為一種交易，乃致淪為藍營破壞台灣民主與主權的共犯。

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藍白推動國會擴權法案，明顯是為了癱瘓被中共定性為台獨的民進黨政府。因為在小英執政八年期間，台灣的經濟與產業成功轉型，成為全球AI產業的核心，並有效降低對中國的貿易依存度，才使得中共祭出取消ECFA早收清單關稅優惠，不致對台灣造成重大衝擊。此外，潛艦國造獲初步成效，打造無人機產業，對美採購武器的規模與性能提升，以及改革不符合現代戰爭概念的國軍傳統訓練方式，皆有效強化台灣的國防，讓中共的武嚇無法得逞。如今對賴清德政府，中共另闢併台的政治灘頭堡，在立法院培植協力者。傅崐萁在會期中率藍委赴中訪問，並在覆議案詢答時一再脫序高喊「不要再提兩國論」，顯見中共的圖謀逐漸發揮功效。而藍營否決覆議案後，更在傅崐萁的領軍下高呼，要把民進黨的貪官關進大牢，可見所謂的「國會改革」，只是藍營癱瘓民進黨政府的政治鬥爭工具。而所謂的「反貪腐、查弊案」，只是其過去一再炮製的「疫苗採購」、「快篩採購」、「雞蛋採購」、「光電弊案」等，再度冷飯熱炒，目的只在營造民進黨政府貪腐的印象。

一方面，透過藍白抹黑中共認定的台獨政權，另一方面，中共突然大張旗鼓宣布嚴懲台獨份子，兩者都是中共內外呼應的認知戰。根據中共對台獨的定義，除了分裂組織，策劃、制定台獨分裂行動綱領等，這些大家熟知的概念，更將透過「公民投票」等方式，圖謀改變台灣是中國一部分法律地位的行為，甚至包括「透過推動台灣加入僅限主權國家參加的國際組織或者對外進行官方往來、軍事聯繫等方式，圖謀在國際社會製造『兩個中國』、『一中一台』、『台灣獨立』」的做法也觸及「分裂國家」。更荒謬的是，「利用職權在教育、文化、歷史、新聞傳媒等領域大肆歪曲、篡改台灣是中國一部分的事實」，都觸及分裂國家罪。若根據中共的台獨分裂國家的定義，則不但不接受九二共識，主張兩國互不隸屬的民進黨是台獨，連主張中華民國領土包括中國大陸的國民黨也是台獨；尤有甚者，認知「台灣自古不屬於中國」歷史真相的絕大多數台灣人都是台獨。亦即生活在台灣，具有正常認知能力與民主觀念者，都成了中共可以缺席審判的台獨首惡份子。由此可以推論，一旦中共武力併台，為了清洗台灣人腦中的歷史事實、民主、人權觀念，必定會有類似新疆勞改營的措施，將是台灣人的一場浩劫。

藍白國會擴權法案的特色，就是對於「藐視國會」、「反質詢」、「虛偽陳述」等定義模糊不清，竟以立委本身認知，作為入人於罪的證據，而且項莊舞劍，意在民進黨政府的意圖，可謂路人皆知。同時，中共又祭出對台獨嚴懲的恐嚇戰術，也同樣定義模糊，幾乎可以擴及所有台灣人。而且，兩者之間有一個共同點︰就是嚴懲對台灣具有愛心，想讓台灣更好的人，以消滅中共併吞台灣的障礙。因此，吾人不可忽視藍白的國會擴權，而青鳥行動必須延續並推廣到台灣的各個角落。

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