晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》國中男若公費打HPV疫苗 應善盡告知義務

2024/06/23 05:30

◎ 黃淑英

商機炒作下，國中男生要不要納入公費施打HPV（人類乳突病毒）疫苗時而浮上話題。近日報載，衛福部部長表示，最快在二○二五年實施。國家照護人民健康值得肯定，但我們希望決策不是建立在立委質詢的「有五十八個國家已施行」或「落實男女平等」的說法，而是有完整的政策評估，如：施打目的、效益及預算的編列等。

政策施行前，有幾點建議：

請善盡告知義務，HPV疫苗在二○○六年在台上市時，很多男人要赴中前都去打疫苗，以為可防性病。避免誤解，男孩施打的同意書或衛教應告知疫苗適應症。據其仿單，可以預防人類乳突病毒引起的肛門癌及生殖器疣（菜花）。至於可預防口咽或其他頭頸部位之聲稱，仍需更多試驗證明其臨床效益。

參考WHO建議：

男孩可施打一劑

九價HPV疫苗一劑約五千～六千元。如全面公費施打，每年約七萬名國中男生，估需約七億元。雖衛福部分攤部分費用，對於地方縣市政府還是一筆大的負擔。

二○二二年WHO更新HPV疫苗指引，建議單劑量方案（稱為適應症外使用單劑量替代方案），指出此方案與兩劑方案提供相當的功效和持久性保護。國際間已有許多國家採取打一劑的方案。

在台灣男性肛門癌的病例很少，男孩施打效益應較多在預防生殖器疣上，而防癌效益較小。由此評估，加上WHO新建議，男孩施打一劑應足夠，也可減少財政負擔。目前國中女孩施打兩劑。如果也採取新建議，公費施打女孩、男孩各打一劑，那麼就更不會增加政府的負擔了。

健康照顧要有性別思考，有「差別對待」並不代表「不平等」。男性女性因為生／心理差異及社會文化影響，在健康的照護及維護上會有不同的對待。這不是不平等。

疫苗補助若擴及男孩，前提不應是為了落實男女健康平權，而是有足夠的科學證據支持效力及效益評估，否則只是假象及浪費。我們樂見民代呼籲疫苗政策保障國人健康，然而，政府應考量科學證據、疾病負擔與成本效益，才能使其政策效益最大化。

（作者為台灣女人連線常務理事）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書