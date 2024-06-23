自由廣場》國中男若公費打HPV疫苗 應善盡告知義務

◎ 黃淑英

商機炒作下，國中男生要不要納入公費施打HPV（人類乳突病毒）疫苗時而浮上話題。近日報載，衛福部部長表示，最快在二○二五年實施。國家照護人民健康值得肯定，但我們希望決策不是建立在立委質詢的「有五十八個國家已施行」或「落實男女平等」的說法，而是有完整的政策評估，如：施打目的、效益及預算的編列等。

政策施行前，有幾點建議：

請善盡告知義務，HPV疫苗在二○○六年在台上市時，很多男人要赴中前都去打疫苗，以為可防性病。避免誤解，男孩施打的同意書或衛教應告知疫苗適應症。據其仿單，可以預防人類乳突病毒引起的肛門癌及生殖器疣（菜花）。至於可預防口咽或其他頭頸部位之聲稱，仍需更多試驗證明其臨床效益。

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參考WHO建議：

男孩可施打一劑

九價HPV疫苗一劑約五千～六千元。如全面公費施打，每年約七萬名國中男生，估需約七億元。雖衛福部分攤部分費用，對於地方縣市政府還是一筆大的負擔。

二○二二年WHO更新HPV疫苗指引，建議單劑量方案（稱為適應症外使用單劑量替代方案），指出此方案與兩劑方案提供相當的功效和持久性保護。國際間已有許多國家採取打一劑的方案。

在台灣男性肛門癌的病例很少，男孩施打效益應較多在預防生殖器疣上，而防癌效益較小。由此評估，加上WHO新建議，男孩施打一劑應足夠，也可減少財政負擔。目前國中女孩施打兩劑。如果也採取新建議，公費施打女孩、男孩各打一劑，那麼就更不會增加政府的負擔了。

健康照顧要有性別思考，有「差別對待」並不代表「不平等」。男性女性因為生／心理差異及社會文化影響，在健康的照護及維護上會有不同的對待。這不是不平等。

疫苗補助若擴及男孩，前提不應是為了落實男女健康平權，而是有足夠的科學證據支持效力及效益評估，否則只是假象及浪費。我們樂見民代呼籲疫苗政策保障國人健康，然而，政府應考量科學證據、疾病負擔與成本效益，才能使其政策效益最大化。

（作者為台灣女人連線常務理事）

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