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自由廣場》演藝圈學術圈藍大於綠／演技差的登畢典 演技好的零通告

2024/06/22 05:30

◎ 朱孟庠

陳慕義在LINE寫下「不必為我講什麼，我自己清楚自己在做什麼，清楚自己的處境最重要。金馬之後沒通告了，這個也是沒有人有辦法換取的經驗，笑笑置之」年輕時他也是建國黨創黨黨員。清大畢典邀請林青霞，其實若找藝人與學生分享藝術與人生，陳慕義更適合，這是影劇界最具台灣意識，最值得敬重的藝術家。他的留言令人心酸，也是不公義，台灣是個危機社會，危機意識到現在還沒有解除，連國家正常化都不能成為主流思潮好好的討論？文化資源仍由「他們」主宰？想起過去在教育界、文化界藍營主導的生態所承受的打壓，本土雖已執政多年，依然存在。

林青霞清大畢業典禮演說，似乎搞錯主體、弄錯場合，「我、我、我」講了六十多次，希望媽媽能看到今天的「我」站在清大演講，通篇「沒有意義的空話」，看看楊紫瓊在哈佛畢典的致詞，一篇深刻演說，充滿人生奮鬥的體悟，同是演員，精神層次截然不同。令人沮喪的是，清大只見校方針對外界批評發聲明「容忍文化多元」，餘則一片死寂，若清大全體畢業生沒有能力分辨這是不是一篇「腐朽的空話」，師長也沒有勇氣評論此事，清大會是啟發多元文化的環境嗎？會是具積淀思想的人文教育生態嗎？

明明有更好的人選，可為台灣精神的象徵，卻捨此不為。林青霞親中、閃避台灣認同，領取金馬獎終身成就獎致詞感言，只迂迴說「生長的地方」、「這裡」，卻絕口不提「台灣」兩字，新疆棉也未表達立場。生長於台灣，大紅於台灣，就算嫁到香港，應該還是台灣人吧？連起碼的人權意識和台灣意識都沒有。中國是敵國，若連國家認同都糊塗，邀請她，清大的格局何在？

長期以來，凡涉轉型正義及邊緣論證(邊緣族群的多元聲音)具政治性的電影、文藝創作都被無形壓制，缺乏資金，資源分配及評審裁判仍握在一個圈圈手裡，而這個圈子向來是藍、藍、藍，中、中、中。演技乏善可陳的林青霞得到終生成就獎，提醒我們更應保護少數有勇氣說真話，具強烈台灣意識的本土藝術家。

安排大學畢典演說者，請尋覓思想、格局能守護台灣的標竿人物，這只是一小步，從知識界做起，從文化界體現，眾志成城展現守護土地，凝聚台灣主體意志的決心，高教尤應肩負責任，資源的盤點、願景的改造，文化部與教育部仍須努力。

（作者是李登輝基金會前副秘書長）

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