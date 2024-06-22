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自由廣場》外抗強敵 內除國賊／釋憲之後的下一步:複決

2024/06/22 05:30

◎ 莊勝榮

6月21日立法院舉行政院提出之覆議案，藍白合已否決掉覆議案，儘管行政院提出六大點理由，也包括大法官洋洋灑灑的解釋，但藍白立委根本不放在眼裡，因為他們認為這是自總統藍白合破裂導致總統大選敗陣以來，最佳的報仇方式。既是報仇，且是「利用濫權擴權以掏空執政權」，進一步取而代之，自然形成台灣民主現況的最大敗筆。光是覆議，恐不足以掃除民主掃把星，必須要振臂高呼「內除國賊，外抗敵人」，才能拉高調子，國人才得義憤填膺，進而凝聚釋憲，甚至投入法律複決之公民投票的力道。

行政院輸掉覆議案，依憲法增修條文第3條第3項規定，行政院應接受該法案，並無行政院長辭職之問題。藍白立委絕對不會向行政院長提出不信任案（所謂倒閣），因為總統有權解散立法院重選，改選後誰敢保證又會當選？自己只會跟著丟差，這是輸局，沒有藍白立委會笨到提這種白殺式的倒閣案。至於執政黨立委，則無倒自己行政院長之邏輯，這是矛盾行為，政治上行不通。至於罷免案，要等明年，且互相罷免，勝負難料。

往下看，根據憲法訴訟法第49條規定，立委總額1/4以上，就其行使職權，認法律位階法規範牴觸憲法者，得聲請憲法法庭宣告違憲之判決，依憲法訴訟法第65條，行政院亦得因憲法權限爭議，聲請憲法法庭，為機關爭議之判決。因此，釋憲將是下一個戰場。

又依公民投票法第2條規定，法律之「複決」可由全國性公民投票否決。提案人數為最近這次總統選舉人總數的萬分之一，約1950萬人的萬分之一就是1950人，門檻相當低，連署人數是1950萬的百分之1.5，為29萬2500人，通過連署門檻也非難事。釋憲案乃憲法攻防戰，「複決案則是全民總動員」，兩個戰場，誰贏誰輸，就看誰有理，誰較有論述能力與說服力，以及公投時之政治氛圍。

除了釋憲戰、複決戰外，想盡辦法利用蘿蔔及棒子的理論，說服並拉攏立法院尚未喪失理想猶有人性的本土立委，也是另一條蹊徑。戲法人人會演，解方人人會開，問題是誰去演勝利的帽子戲法？誰去開解毒的藥方？

（作者是律師 第三屆國大代表）

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