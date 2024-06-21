《社論》新黨國勢力正蠢動復辟

針對立法院國民黨團、民眾黨團主導通過的國會擴權法案，行政院依據權責提出覆議案，立法院今日表決，外界預料藍白挾立委席次多數而否決，覆議案難以通過。民進黨政府接下來會走聲請釋憲的司法救濟程序，希望攔下這部造成憲政運作大亂的濫權法案。從民調有六成支持覆議案，百位法政學者及律師公會等法界人士公開警告，乃至十萬人包圍立院抗議，在野若一意孤行，假改革之名行毀憲亂政之實，甚至繼續急推其他濫權及錢坑法案，恐令外界疑惑，這系列動作，背後是否懷有更大圖謀，藍白要把台灣民主帶往哪去。

這部法案問題繁多，堪稱是「肉眼可見」。其中，侵害人民權利的部分，也遭質疑是自設刑堂。行政院長卓榮泰說明覆議案時指出，條文未就作為調查對象之「法人、團體或社會上有關係人員」的要件及範圍予以限縮，將造成一般人民隨時可能被立院要求提供資料、出席作證或表達意見，均有恣意調查、違反比例原則情形。經濟部長郭智輝在立院詢答時也說：「科技界應該是非常的恐懼，因為我們有很多生產的這個機密，或者研發的機密。」包括內政部與農業部都表示接獲許多宗教與社會團體，以及農漁會團體的電話，憂心將來「要去立法院」。匪夷所思的是，藍白擴大國會調查權，還能涵蓋基層部隊，法律人出身的國防部長顧立雄也反對說，立委若直接針對部隊，會「嚴重侵害到相關可能的機密資訊」。

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藍白利用國會多數擴大攬權，伸手干預民間部門與行政部門，還能從司法與監察機構調閱偵審中的案件，遑論要總統定期到立法院報告並接受詢答，一副執政者模樣。這就像槓桿手法，國民黨不過比民進黨多一席立委，就找了「傅隨小黨」勉強過半後，再史無前例擴權操作，凌駕於憲政機關之上。用「國會改革」欺世盜名，強加闖關，現又進行諸多爭議修法。例如要修黨產條例，在附隨組織的定義中增訂「但曾隸屬於國家者，不在此限」文字，被認為是替救國團解套。以及提案修改衛星廣播電視法，讓執照遭註銷但提起行政救濟者，於確定判決前，執照有效，且效力溯及既往，這也被認為是替特定電視台的復活來開路。另外，在野提出包括花東交通三法，以及財劃法、老人福利法等多項議案，加碼強迫中央政府買單。這有違憲法規定立院對政府預算，「不得為增加支出之提議」。討好特定群體或地域的法案，絕非「福國利民」，而是使資源分配扭曲與惡化，極盡癱瘓政府為能事。

在野搶權也搶錢，國民黨在縣市層級具優勢，因此急修財劃法，要從中央拿到更多財源。財政學者已提醒，財劃法是談「收」與「支」，但在野各修法版本都有共同盲點，就是僅聚焦在「收」、即中央應下放多少錢，釋出更多財源後如何分配，卻乏於通盤討論。部分縣市獲配的金額，甚至比該縣市全年歲出金額還高的情況，將衍生蚊子館亂象、社福資源浪費等後果。而中央大幅釋出財源，恐影響經濟、科技預算，降低國家競爭力。種種亂象令人懷疑，是否隱隱之間要讓新黨國體制復辟，透過修法讓國民黨附隨組織拿回不當黨產、財源下放讓國民黨有更多資源掌控地方派系，讓民眾擔心的黑金政治恐要重返。失去執政權多年的國民黨，不圖改革，據守立法院破壞民主，還偷天換日，挾帶鞏固保守勢力修法，堪稱假改革、真復辟。

國會改革是必要的，但絕非一味地擴權，並且拒絕任何要求自律與自我監督的修法。二月一日新國會組成至今，不到半年，藍白愈來愈無所忌憚，似乎破壞憲政秩序也在所不惜。從國民黨團三分之一之數立委非得擠出時間趕赴中國，去見北京對台統戰的高官。到國民黨地方黨部舉辦法案宣講同時，有人在旁動員連署「兩岸和平協議公投案」，呼應對岸促統。賴清德的總統就職演說指兩岸互不隸屬，符合國際現實，藍營卻指控這是挑釁，荒謬指稱我國領土是「秋海棠」。藍委脫口說「北京中央」，志同道合的無黨籍立委稱「我們習近平」。中國統戰平台海峽論壇，藍白黨官齊奔赴，稱「堂堂正正中國人」，喊「堅持兩岸一家親」。完全背離台灣人民追求的價值，藍白敢玩「這麼大」，擴權濫權，破壞好不容易建立起來的民主體制，「向中國借膽」，或許是可能的解釋。

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