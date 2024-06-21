自由廣場》須防認知作戰／醜化博愛座 摧毀台灣良善

◎ 顏綠芬

中國為了達成併吞台灣的野心，對台統戰無孔不入，認知作戰就是其中的一環。

從捷運博愛座紛爭可見端倪，兩次發飆的長者，一女一男，都操濃厚中國口音，很可能是中國籍人士。因台灣七十五歲上下的外省第二代，多半在台灣出生，不致有如此濃重鄉音，這種事件，要嘛是沒修養的中國人（不是每個中國人都沒修養）在台撒野，就是負有任務，惡意破壞台灣社會和諧。

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從影片看，那位年輕人旁邊的博愛座其實還有一個空位，老人爭什麼呢？且公館到中正紀念堂才三站，不過五分鐘。接著，一個女生和老人互罵，對話內容卻很無俚頭，然後老人怎會突然打坐著的年輕人？真叫人起疑？

博愛座的設立，在民主自由國度裏，以弱勢優先為核心價值，是展現祥和社會的表徵。這是共產極權中國想要破壞的，利用一兩個偶發事件，或製造並放大事端，就可製造青年與老人的世代對立，這也是中共擅長的伎倆。而唯恐台灣不亂的親中媒體大篇幅報導，然後就出現「廢除博愛座」的大量留言，把長者全都罵進去。不少有正義感的中年朋友，就被片面新聞給模糊焦點。

事實上，絕大多數長者都很自律矜持，不會去趕博愛座上的年輕人。趕人罵人的老人終究極少數，不必因噎廢食而廢除博愛座。

從「博愛座」紛爭事件，合理懷疑那些鬧事老人的來路可疑，中共認為「打台灣，不如買台灣；買台灣，不如騙台灣」，要騙台灣，就得先亂台灣，博愛座之亂，我們不可不防！

（作者是音樂學家，北藝大教授退休）

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