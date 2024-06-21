自由廣場》平均短命8年 大家一起幫幫警察

◎ 王翔正

邇來，立法院正提會討論《警察人員人事條例》修正案第卅五條條文及增訂附表三草案，擬將警察、消防及海巡人員退休所得比照國軍待遇，其服務年資滿十五年者，替代率為四十五％，其後每增加一年增二％，最高採計四十年，替代率達九十％，惟銓敘部卻認為此舉將加大退撫基金財務缺口，不宜貿然施行。

根據統計，警察人員平均退休年齡已升高至五十五．六四歲，任職時間從過去的廿九．八年到現在的卅四．卅三年，顯見實施中的年金改革不啻造成警察延退現象，以萬物皆漲的通膨時代，物價漲薪水不漲反降，目前選擇提早退休已非誘人的選項，員警大多心想與其領取微薄的月退休金，又需找另一份兼職工作維持生計，倒不如勉力堅守崗位，持續「做好做滿」。

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不可諱言的是，若員警延退的影響持續拉長，警界平均年齡將直線攀升，逐漸呈現高齡化，一旦警察機關新陳代謝同步減緩，警力的嚴重弱化成為不爭的事實，然而面對日新月異的新興犯罪及犯罪年齡層急遽下降，科技進步神速又讓犯罪走向虛擬，對於高齡員警須運用科技化電子系統打擊犯罪與追捕年輕有力的嫌疑人，無疑造成身心極大負荷。

除此之外，警察工作具危險性、急迫性與不規律性，需長時間在駐地輪值，生活作息日夜顛倒，若遭逢大型專案勤務，時有停止輪休的突發狀況發生，又外勤員警天天在街頭執勤，經常用自己的寶貴性命奮力拚搏民眾的生命財產，根據統計，二○一七年至二○二一年期間，警察人員因公殉職有四十七人，因公受傷有四八三七人，尚未有政府任一行業因公傷亡人數高過警察。

警察工作繁雜，治安交通再加上包羅萬象的職務協助，日積月累的辛勞與街頭執勤的奮戰又容易造成許多陳舊性傷害，足讓員警身體機能隨年紀增長雪崩式下滑，上述情形也可從統計得知，自二○一○年至二○二一年警察在職及退休同仁之平均死亡年齡為七十一．六九歲，遠較國人平均壽命七十九．八四歲還低，若員警屆齡退休，享受晚年人生時光實在屈指可數。

衷心期盼政府讓退休警察安心過好日子不僅止於口號，更期許奉獻青春、勞苦功高的警消人員一到暮年，能夠成為不被金錢所困的「上流老人」。

（作者是文字工作者）

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