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自由廣場》這就是青鳥精神！

2024/06/21 05:30

◎ 王崇堯

五二四人民向立法院擴權的抗議活動，因立法院址在「青島」東路，人民很有創意地將活動命為「青鳥行動」。在古代神話及民間傳說，青鳥的精神象徵是幸福和好運，不得不走上街頭的人民，不正是為了我們當下及未來的幸福而奮起？這就是青鳥精神！

在古希臘，青鳥被認為是音樂、詩歌和預言之神阿波羅的神聖象徵，代表大自然的靈感與和諧。神話傳說中，阿波羅訪問Hyperion之地時變身為青鳥，在那裡他愛上了達芙妮（Daphne），而她為了逃避求愛而把自己變成一棵月桂樹。使得這隻鳥的名字從Ionis（神聖的意思）變成了Alcyone（昴宿六，一顆明亮的恆星）。而即使未能達成願望，化為明亮恆星的青鳥，依然在黑暗中散發美麗的光芒！這就是青鳥精神！

愛荷華州一位執業心理咨詢師Megan L. Stukenholtz，寫了一篇「青鳥的意義、象徵，及其靈性意涵」，述說青鳥是希望、愛、正面和更新的象徵。它象徵生命的本質和美麗，提醒我們應盡情享受周圍的自然美景並釋放自己。

青鳥的到來即是希望的記號，意謂著大地、人民更新的轉變。即使在最惡劣的環境氣候與食物匱乏，依然能歡暢地歌唱，因為牠們知道更好的日子就在前方。這意謂著，即使在最黑暗的時刻都不應失去信心，未來的一切都會好起來。這就是青鳥精神！

Stukenholtz說青鳥也代表人們內心的童真，提醒我們，雖然世界是個殘酷的地方，惡人當道，我們永遠不應失去善良和純真，因為只有這些特質能讓我們成為更好的人，這樣我們才能擁有正義的力量去抵抗邪惡，並擁有積極的精神以抑制消極的能量。

Stukenholtz又說青鳥通常被視為具靈性的動物，牠在旅途中引導或保護旅人，無論牠飛到哪裡，都在傳播歡樂與希望，宛如帶來好消息。儘管面對種種困境，青鳥的正向精神總會鼓勵我們，並與他人分享我們的盼望。這就是青鳥精神！

在基督教禮儀中，青鳥具有神聖的象徵意義。牠們被認為是守護天使派來世上向人們傳遞重要的訊息，提醒大家，上主會守護著我們，我們並不孤單。當我們看到牠們時，會被吸引而開啟心靈，相信上帝造物之美，由此正視自己作為人類存在的意義，追求良善和美麗來回應上主創造之美妙。這就是青鳥精神！

從莎士比亞戲劇到兒童故事，青鳥代表著幸福和滿足。在安徒生寫的《青鳥》故事，牠象徵戰勝逆境的真愛。在Charles Perrault寫的《紅色小伴侶》中，青鳥象徵著危險中的純真。而比利時象徵主義詩人及劇作家Maurice Maeterlinck，於一九一一年在法國巴黎上演的《青鳥》，也象徵只要勇敢地追求幸福就會感受到幸福的到來，故事說一對兄妹為了幫助一位憂鬱的女孩，和一群精靈四處找尋幸福的守護神青鳥。經由一連串的經歷，讓他／她們明白真正的幸福其實就在自己心裡。原來我們守護的幸福深藏在我們每一個愛台灣的人們心裡。這就是青鳥精神！

台灣藍鵲不也是如此？牠們大多成群行動，保護棲地領域，驅趕入侵者。台灣的原住民族群看待藍鵲如同神鳥，特別在南島語族共有的大洪水神話，族人因大洪水而瀕臨滅族，卻因藍鵲犧牲自己帶回火種而挽救了族人，這種願意犧牲自己，拯救自己族群（或國家）的精神，不正是今日的青鳥精神嗎！

（作者是前台南神學院院長）

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