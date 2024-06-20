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自由廣場》軍校老兵被灌輸敵視民進黨

2024/06/20 05:30

◎ 陳啟濃

賴清德總統參加陸官百年校慶，事後有陸官校友披露，校閱校友行進隊伍，陸官校友的一排前導旗隊，竟然沒有把旗子降四十五度向司令台的總統敬禮（不過，後方的部隊踢正步通過司令台時，校友均有遵照「向右看」的指令向總統致敬）。

這樣的失禮抵制，突顯往日的「黨軍」餘毒影響迄今，還潛藏著職業軍人敵視民進黨政府，不情願接受台灣人民投票產生總統的「合法性」和「正當性」的歷史扭曲。

筆者服役時擔任連隊輔導長，「民進黨」是軍中長官聲討的敵人，上級把反對黨污名化成「叛國」分子，兩蔣在「反攻大陸」無望後，把軍人的意志集中在對付所謂的「台獨分子」。國民黨把錯誤的國家認同灌輸給部隊的軍人，軍校學生更被誘導而走火入魔的仇視民進黨。

早期的黨外民主運動受到執政者打壓，往往要走上街頭，才能號召更廣大台灣人。當時的國民黨政府動用軍警強制鎮壓，常造成街頭流血事件。於是早期的軍人把黨外及後來的民進黨一律看成暴力製造者、製造國家動亂的偏激份子。

等到民進黨阿扁執政，又因朝小野大，受到在野國民黨的抵制，國家重大法案都無法通過，加上阿扁後來身陷「貪污案」，影響到社會各界對民進黨「民主改革」的信心。

蔡英文當選總統、民進黨二度執政，為了國家財政的長遠發展，進行軍公教的退休金改革，軍人退休待遇影響雖然沒有很大，但「從別人的口袋拿出錢來」，是民進黨必定受到反彈。

雖然民進黨政府一路走來都是在進行國家的重大改革，但軍人因受黨國教育影響深刻，對早期民進黨反對運動的偏見，以及年金改革的反彈，現今五十歲以上的退伍職業軍人對民進黨政府，十之八九在情感上不認同，有機會更會刻意抵制。

但這些人終將走入歷史，新一代的軍校畢業生，長期接受民主自由生活的洗禮，且軍隊已走向國家化，「效忠國家、保護人民、捍衛疆土」將是新世代軍人的終身信條。

（作者曾任政戰預官）

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