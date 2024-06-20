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自由廣場》正確宣導很重要 從加拿大談台灣的博愛座

2024/06/20 05:30

◎ 邱大昕

去年發生作家李昂批評台北捷運上年輕人不讓座的事件，近來台北捷運發生以言詞羞辱、動手打人逼讓博愛座事件，都引起大眾對博愛座存廢的討論。

社會上若普遍有體貼禮讓的文化，即使不設博愛座，也會有人讓座。但博愛座的設立具有提醒大眾關注需被幫助者的功能。相關爭議事件引發衝突的主因是表達溝通方式及態度問題，而根本原因則是對「誰可以坐博愛座」的不同認知。欲避免事件重演，則加拿大安大略省交通處的宣導方式可供參考比照如下。

障礙者的需求通常比較穩定，老弱婦孺則不一定隨時需要。因此，加拿大的公車設有「優先席」（Priority Seating）和「禮讓席」（Courtesy Seating）兩種特殊座位區。「優先席」主要設計給「法定身心障礙需求者」，如盲人或肢體障礙者等；「禮讓席」則是給老人、孕婦或幼童等。兩者需求程度不同，對乘客的宣導方式也不同。若優先席已滿，有需求的乘客應該：一、禮貌地提醒坐在優先席的乘客其指定用途，並請求他們將座位讓給您。二、記住，優先席的乘客可能患有其他人不容易辨識的障礙，因此他們可能不願在公共場合公開討論這件事。三、如果優先席的乘客在被要求時不願意讓位，請前往「禮讓席」尋找座位。

倘若禮讓席區域也都坐滿了，有需要的乘客應該知道：一、公共交通是先到先坐（first-come, first-served），支付車資的乘客並不需要讓位給有身心障礙或其他有需要的乘客。二、如果您不願意無座，建議您等待下一班車。

安大略省的宣導不只呼籲優先禮讓給有需要的旅客，同時也讓有需求的乘客瞭解公共交通工具使用原則，第一是「先到先坐」，其次才是自願性禮讓。大家有基本共識，就可減少不愉快。

（作者是教授）

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