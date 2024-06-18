自由廣場》農地劃設一誤再誤／雲林縣府落後屏東24年

◎ 林文彬

正當雲林縣民因國土計畫法實施在即（明年五月），擔心土地權益因而受損之際，雲林縣長竟執意前往中國參加被統戰的海峽論壇，著實令人失望。

針對國土法有關雲林縣部分的疏忽，雲林縣府不僅未善盡說明，反把責任通通推給中央，而為澆熄農民的怨怒，居然大言不慚地藉口為民爭取對地補償金，與增加建蔽率、容積率等民粹式就地喊價，譁眾取寵地轉移、規避縣府未善盡地方政府應做好規劃的責任。

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事實上，農地劃設背景大不同，二○○○年屏東縣已將特定農業區調整為一般農業區，而非國土法實施後才作劃設，這意思是當時的雲林縣長張榮味怎麼沒有注意到呢？而二○二一年則是縣長張麗善送審的版本，為什麼又應注意而未注意呢？結果，現在準備上桌了，才喊著肚子痛、頭痛、神經痛，百病齊發，假裝可憐，讓農民不知所以。

這種以錯養錯，推卸責任的態度和伎倆，就是沒有擔當。要知國土法是於二○一五年馬英九的國民黨執政時代通過的，其中的罰則及檢舉獎金等也都是國民黨的版本而來。如今，換了位置居然換了腦袋，當時放火的人竟到處喊救火，作賊的喊抓賊。反之，雲林縣議會民進黨團為了保護民眾權益，已與劉建國立委建請院長暫緩實施二至三年，好讓未及準備好的縣市，能充裕的做好評估與計畫。

大家想想，在台灣的民主天堂裡，我們還能為自己的田地爭取權益，若是在中國的專制獨裁體制，根本沒有自己的財產空間可言。而張縣長在台灣不管真戲假戲，都可表演為民爭取權益的心聲，若在中國可行嗎？但她卻不顧陸委會與雲林縣議會民進黨團的勸阻，硬是對中國情有獨鍾。這究竟是何居心？

（作者是雲林縣議員、著有《78項議政白皮書》）

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