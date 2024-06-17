自由廣場》海峽論壇發言／連公子罔顧事實 傳達謬論

◎ 張惠博

接受國民黨主席指派參加海峽論壇的連勝文副主席，十五日會前與台灣代表會見政協主席王滬寧，隨後於論壇大會致詞。連勝文提到，祖籍福建，祖先三百年前從漳州移居台南，到他剛好第十代，曾祖父連雅堂曾住廈門鼓浪嶼，日後成立「福建日日新聞」，鼓吹民族主義，並申請恢復中國國籍，而他祖父連震東在抗戰前回到中國，後來參與抗戰，同時有更多的台灣人也加入這場民族保衛戰，由此可見，「作為一個道道地地的台灣人，也可以是一個堂堂正正的中國人」。如此表態，看似在強調台灣與中國的關係，意欲兩邊討好，但是卻隱含「台灣是中國的一部份」，也產生很嚴重的國家認同，且與台灣主流民意相距太遠，必須嚴肅面對。

連副主席曾求學美國，眾所周知，美國人祖先多來自歐洲、中東和北非，他們的後代皆認為自己就是美國人，無分哪裡來。筆者曾在美求學，碩博階段的指導教授，祖先係來自挪威與猶太裔，但兩人給我的印象，就是美國人。以祖先所來的地方，做為不堅決認同自己所屬的國家，實在令人費解。

請繼續往下閱讀...

此外，連勝文還說，今年台灣大選至少有六成民眾並不支持台灣當權者的台獨主張跟做法，多數台灣人民也希望跟中國朋友和平相處，「我想這一點是任何人都不能忽視的主流民意」。在會場中，公開傳達錯誤的訊息，無比嚴重。其實，以總統大選的結果推估台灣民眾對於台獨或台灣未來的態度，頗為失真，蓋因總統大選的投票行為，並非完全是贊成台獨與反台獨的對決。然而，倘若未來演變成台獨與反台獨的競逐局勢，主張台獨者也將贏得選舉。

台灣民意基金會日前最新民調，針對賴總統五二○就職演說中，「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的說法，二十歲以上者，七成四大致同意，一成六不同意，研究總結，中華民國與中華人民共和國互不隸屬」乃台灣社會高度共識，也是一個普通常識。

幾乎同一時期，陸委會也公布民調，超過七成五的受訪者不認同「台灣是中國的一部分」；八成八支持中華民國台灣的未來由全體人民共同決定。連公子屬國民黨的領導階層，動見觀瞻，「信是確知希望必然實現，也是不見的事實的明證」，對於兩岸議題的說詞，還是必須以客觀事實為憑，以免失信於大眾。

（作者為彰化師範大學前校長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法