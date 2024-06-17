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自由廣場》印太聯軍成形 護衛台海現狀

2024/06/17 05:30

◎ 陳永昌

參加月底環太平洋軍演途中，荷蘭皇家海軍巡防艦首度航行台灣海峽，千里迢迢站台相挺台灣。北京當局祭出文攻武嚇慣用伎倆，除中國外交部發言人口頭重申反對「擅闖」，該艦在東海公海水域上遭逢解放軍戰鬥機數度盤旋其上空，並逼近該艦所屬直升機，中共軍艦併航監控時更搶佔海峽中線以東，示威挑釁味道濃厚。

前往環太平洋軍演 荷蘭軍艦首航台灣海峽

罔顧事實現況與國際法，中國強勢主張「台灣海峽不存在國際水域」，透過灰色地帶戰略壓迫暨認知作戰手法，野心勃勃要將全球近半數貨櫃船隊必經台灣海峽內海化。北京當局愈是耀武揚威，適得其反壓縮袖手旁觀或不表態模糊空間，更多國家先後選邊站隊，響應支持美國倡議「自由開放的印度太平洋」戰略號召，加入集體圍堵中共軍事擴張行列，共同維護台海國際水域自由航行現狀。

美軍第七艦隊常態巡弋台灣海峽，密集最高峰落在前總統蔡英文二○二○年成功連任後，全年總計多達十三次，平均每個月一次以上。美國以身作則，同時鼓勵盟國跟進仿效。

澳洲軍艦早在二○一七年九月率先出現台灣海峽，是最早挺身而出的國家之一。二○二一年九月，澳洲、英國與美國締結AUKUS三邊安全夥伴關係後，英國皇家海軍巡防艦第一次航行台灣海峽，三國全員到齊彷彿AUKUS威懾力外溢台灣海峽。

五眼聯盟另一成員國加拿大，去年六月、九月與十一月三度與美軍聯合穿越台灣海峽；加國軍方預告，今年至少派遣三艘軍艦航行台灣海峽，以行動證明是美方最親密的軍事夥伴。

二○一九年十一月中旬，中國首艘自製航空母艦航率隊航向台灣海峽，美日兩國驅逐艦雙雙尾隨監控，納入美日軍事同盟分工一環。

法國海軍近年平均每年航行台灣海峽一次，最近一次為去年四月。去年八月，法國頒布《七年建軍法》，首開先例是第一個以立法方式保障台海自由航行權的主要國家。

七大工業國集團G7峰會連續四年重申台海和平穩定重要性，只剩下德國與義大利還沒動作，兩國目前都有艦艇航向太平洋途中。德國外交部長與國防部長都表示不排除穿越台灣海峽可能性；義大利則第一次派遣旗艦航空母艦打擊群至印太地區，是右派總理梅洛尼政府繼去年十二月退出中國《一帶一路》後，再一次發出強烈政治訊號。

環太平洋軍演「摸蜊仔兼洗褲子」，哪些國家軍艦會現身台灣海峽打卡，值得拭目以待。

（作者為企業專業經理人）

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